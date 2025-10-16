Umbria, sciopero dei netturbini: mobilitazione per diritti e servizi essenziali

Mobilitazione nel settore dell’igiene ambientale in Umbria: un fronte comune per diritti e servizi essenzialiUn significativo numero di lavoratori – circa 1.500 – operanti nel complesso e cruciale settore dell’igiene ambientale in Umbria, si sono astretti dal lavoro venerdì 17 ottobre, in una giornata di sciopero mirata a rivendicare un equo rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).

L’agitazione, indetta dalle organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, rappresenta una risposta diretta al blocco delle trattative con le associazioni datoriali e mira a riaprire un dialogo costruttivo volto a garantire condizioni di lavoro dignitose e servizi di qualità per la collettività.

Lo sciopero non è solo una questione salariale, ma riflette una serie di preoccupazioni strutturali che impattano direttamente sulla sicurezza, la stabilità occupazionale e il benessere dei lavoratori.

Le rivendicazioni sindacali si concentrano su un ventaglio di problematiche complesse, che vanno dalla necessità di garantire standard elevati di sicurezza e salute sul lavoro – un aspetto fondamentale in un settore ad alto rischio – allo sviluppo di una classificazione del personale più equa e trasparente, capace di riconoscere le diverse professionalità e anzianità.

Un focus importante è posto sul miglioramento delle condizioni contrattuali specifiche per i lavoratori impiegati negli impianti di trattamento rifiuti, spesso soggetti a rischi e ritmi di lavoro particolarmente intensi.

In un contesto economico segnato dall’inflazione, la richiesta di recuperare il potere d’acquisto eroso è un imperativo per tutelare il reddito dei lavoratori e le loro famiglie.

La crescente precarizzazione del lavoro, accentuata dall’utilizzo sempre più diffuso di appalti, solleva serie preoccupazioni per la tutela dei diritti dei lavoratori.

Le organizzazioni sindacali rivendicano una maggiore protezione per i lavoratori impiegati con contratti a termine, garantendo il mantenimento dei livelli retributivi e occupazionali in caso di cambio di appaltatore.

Questo aspetto è particolarmente rilevante in Umbria, dove nel 2027 scadranno i contratti di servizio con le attuali società di gestione dei rifiuti, ad eccezione dell’area dell’Alto Tevere, rendendo cruciale la salvaguardia dell’occupazione e della continuità del servizio.

Al di là delle rivendicazioni economiche, lo sciopero si pone l’obiettivo di rafforzare il welfare contrattuale, promuovendo un sistema di indennità più ampio e inclusivo, e di tutelare il diritto fondamentale allo sciopero, strumento essenziale per la difesa dei diritti dei lavoratori.

Per dare maggiore visibilità alle proprie rivendicazioni, le sigle sindacali hanno organizzato due presidi nei capoluoghi di provincia.

A Perugia, l’appuntamento è stato fissato davanti all’impianto Gesenu di Ponte Rio, mentre a Terni i lavoratori si sono riuniti di fronte alla sede della società Asm.

La presenza di figure apicali delle organizzazioni sindacali, come Michele Agnani, Fabrizio Cecchini, Pasquale Qualatrucci, Walter Bonomi e Michele Strettomagro, testimonia l’importanza strategica di questa mobilitazione.

In parallelo allo sciopero, le organizzazioni sindacali hanno previsto un incontro con i vertici di Anci Umbria (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per discutere le tematiche oggetto del contendere e cercare soluzioni condivise che garantiscano un futuro sostenibile per il settore dell’igiene ambientale e la qualità dei servizi offerti ai cittadini umbri.

L’auspicio è che questo dialogo costruttivo possa portare a un accordo equo e duraturo, che risponda alle esigenze dei lavoratori e tuteli il bene comune.