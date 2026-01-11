Umbria, scudo contro la criminalità: rinnovata l’intesa con i Carabinieri.

L’Umbria rafforza il suo scudo contro le infiltrazioni criminali nell’economia locale con il rinnovo dell’accordo istituzionale tra la Camera di Commercio dell’Umbria e la Legione Carabinieri.

Questo non è un mero atto procedurale, bensì un investimento strategico nella sicurezza economica e un elemento cruciale per la salvaguardia del tessuto imprenditoriale regionale.

Il presidente della Camera di Commercio, Giorgio Mencaroni, e il generale Luca Corbellotti, comandante della Legione Carabinieri, hanno siglato la nuova intesa, consolidando una collaborazione che trascende la mera formalità, configurandosi come un’azione operativa, concreta e profondamente strategica.

La Camera di Commercio sottolinea come l’illegalità economica non rappresenti un danno esclusivo per le casse dello Stato, ma agisca come un corrosivo agente destabilizzante che distorce la sana competizione, pregiudica le imprese che operano nel rispetto delle regole e, in ultima analisi, soffoca la crescita e l’innovazione.

La difesa della legalità, in quest’ottica, si rivela quindi essenziale per garantire l’integrità del mercato e per promuovere un ambiente imprenditoriale florido e competitivo.

L’impegno a modernizzare gli strumenti di tutela economica si traduce in una maggiore attrattività del territorio per investitori, produttori e creatori di posti di lavoro.

L’intesa si fonda sull’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, con particolare riferimento alla piattaforma “Regional Explorer” (Rex).

Questa sofisticata applicazione di intelligence economica, sviluppata da InfoCamere e resa disponibile gratuitamente ai Carabinieri dalla Camera di Commercio, costituisce un elemento chiave della collaborazione.

Rex permette un’analisi approfondita dei dati economici regionali, identificando potenziali segnali di allarme e fornendo elementi utili per contrastare attività illecite.

L’applicazione, infatti, incrocia diverse fonti di informazione, consentendo ai Carabinieri di monitorare flussi finanziari, identificare anomalie nei bilanci aziendali, rilevare collegamenti sospetti tra operatori economici e individuare potenziali aree di rischio.

In questo modo, la piattaforma Rex non si limita a raccogliere dati, ma li trasforma in informazioni strategiche, supportando l’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata nel settore economico.

Il rinnovo dell’accordo rappresenta quindi un impegno concreto a tutelare l’economia umbra, promuovendo un ambiente imprenditoriale trasparente, competitivo e sicuro.