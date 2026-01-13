Umbria sotto attacco: truffe al CUP, massima allerta

L’Umbria è di nuovo sotto attacco da una sofisticata campagna di truffe telematiche, che sfrutta l’immagine e la reputazione del CUP (Centro Unico di Prenotazione) regionale per ingannare i cittadini.

L’Amministrazione regionale ha emesso un avviso urgente, esortando la popolazione a mantenere la massima vigilanza e a non cadere vittima di questa nuova, insidiosa, forma di raggiro.

Si tratta di messaggi SMS apparentemente ufficiali, abilmente costruiti per simulare comunicazioni provenienti dal CUP, ma che in realtà sono strumenti utilizzati da malintenzionati per carpire informazioni sensibili o indurre a comportamenti rischiosi.

L’obiettivo primario è quello di compromettere la sicurezza dei dati personali degli utenti, aprendo la strada a furti di identità, frodi finanziarie e altre forme di criminalità informatica.

A differenza di truffe più rudimentali, queste nuove comunicazioni si distinguono per una maggiore cura nella loro formulazione, spesso riproducendo fedelmente il linguaggio e lo stile comunicativo del CUP, rendendo più difficile per i meno esperti individuare la loro natura fraudolenta.

La sofisticazione delle tecniche utilizzate sottolinea la crescente professionalità dei truffatori, che mirano a massimizzare il numero di vittime potenziali.

Palazzo Donini, sede dell’Amministrazione regionale, sottolinea con forza che tali messaggi non sono in alcun modo autorizzati o gestiti dal CUP.

La raccomandazione è imperativa: non rispondere agli SMS sospetti, non cliccare su eventuali link contenuti nei messaggi e, soprattutto, non comunicare alcun dato personale, come codici fiscali, coordinate bancarie o informazioni sanitarie.

Ogni interazione, anche apparentemente innocua, può compromettere seriamente la sicurezza dei propri dati.

Il CUP è un punto di accesso unico e centralizzato per la prenotazione di prestazioni sanitarie e la gestione di informazioni relative all’assistenza sanitaria.

La sua immagine è un asset fondamentale per la fiducia dei cittadini nei confronti del sistema sanitario regionale.

Questa campagna di truffe mira a sfruttare questa fiducia per scopi illeciti.

Per chiarire qualsiasi dubbio o segnalare un SMS sospetto, l’Amministrazione regionale mette a disposizione i seguenti canali di contatto:* Numero verde 800 636363 (da rete fissa) – dedicato alle richieste di informazioni e alla segnalazione di anomalie.

* Numero 075 5402963 (da rete mobile) – per comunicazioni urgenti e segnalazioni specifiche.

* Uffici Relazione con il Pubblico (URP) – presenti presso le Aziende Sanitarie locali, offrono un punto di riferimento diretto per assistenza e chiarimenti.

* Sportelli CUP – punti fisici dove è possibile ottenere informazioni e supporto personalizzato.

La vigilanza e la prudenza sono le armi più efficaci contro queste truffe.

È fondamentale ricordare che il CUP non richiede mai dati personali via SMS.

Diffondere queste informazioni può proteggere sé stessi e i propri cari da potenziali danni.

L’Amministrazione regionale invita inoltre a consultare il proprio sito web per aggiornamenti e ulteriori informazioni sulla sicurezza informatica.