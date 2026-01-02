Umbria: Sport, Natura e Benessere, la Guida Perfetta

Umbria: L’Anima Verde dello Sport e del BenessereL’Umbria, scrigno di bellezza paesaggistica e ricchezza storica, si rivela una destinazione privilegiata per chi desidera coniugare l’amore per lo sport con la scoperta di un territorio autentico e rigenerante.

Più che una semplice regione, l’Umbria si configura come un organismo vitale, una “palestra naturale a cielo aperto” dove l’aria frizzante, le montagne che abbracciano vallate rigogliose, i laghi scintillanti e i fiumi impetuosi invitano al movimento e alla connessione profonda con la natura.

La nuova Guida di Repubblica, “Umbria – Destinazione Sport: Vacanze Outdoor”, nata dalla collaborazione tra la testata giornalistica, la Regione Umbria e il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, offre un viaggio immersivo in questo scenario mozzafiato.

Non si tratta semplicemente di un catalogo di attività sportive, ma di un vero e proprio invito a vivere l’Umbria a 360 gradi, esplorando i sentieri spirituali come la Via di Francesco, le impegnative vie ferrate, le piste ciclabili che serpeggiano tra borghi medievali, i fiumi ideali per il rafting e il kayak, i campi da golf immersi nel verde e le piste di motociclismo che sfidano le gravità.

La Guida non trascura i dettagli essenziali per un’esperienza sicura e appagante: fornisce indicazioni precise sui luoghi praticabili, contatti utili, calendario di eventi sportivi di alto livello e una selezione accurata di strutture ricettive e ristoranti di qualità.

Un’attenzione particolare è dedicata alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche umbre, con 267 segnalazioni di ristoranti imperdibili, 93 dimore di charme e 102 punti di degustazione dove assaporare i sapori autentici del territorio.

A impreziosare questo percorso di scoperta, le voci di personaggi illustri che hanno scelto l’Umbria come luogo d’elezione: lo scrittore Erri De Luca, che racconta la sua passione per l’arrampicata sulle falesie di Ferentillo, il giornalista sportivo Pierluigi Pardo, radicato nel cuore di Todi, e l’atleta Yuki Ishikawa, simbolo dello sport umbro.

Queste testimonianze, unite a quelle di altri protagonisti dello sport e della cultura locale, offrono uno spaccato vivido e appassionante della regione.

“Fare vacanze attive, immergersi nella natura e rigenerare corpo e spirito” – sottolinea Giuseppe Cerasa, direttore delle Guide di Repubblica – “è una tendenza inarrestabile, e l’Umbria rappresenta la cornice ideale per realizzare questo desiderio.

” L’assessora allo Sport e Turismo della Regione Umbria, Simona Meloni, aggiunge che lo sport non è solo competizione, ma un linguaggio universale che promuove il benessere, la salute, la socialità e la valorizzazione del territorio, un volano per il turismo e lo sviluppo economico.

La Guida “Umbria – Destinazione Sport: Vacanze Outdoor” è disponibile in edicola, online su repubblicabookshop.it/guide/, e sarà presto distribuita nelle librerie e sulle piattaforme Amazon e Ibs, offrendo a tutti l’opportunità di scoprire un’Umbria viva, autentica e ricca di emozioni.

Un invito a riscoprire il piacere di muoversi, di esplorare, di connettersi con se stessi e con la bellezza che ci circonda.