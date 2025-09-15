Umbria, trasporti paralizzati: lo sciopero dei lavoratori dice no alla frammentazione.

La mobilitazione che ha paralizzato il trasporto pubblico locale in Umbria rappresenta una risposta concreta e diffusa alla frammentazione del servizio, un processo che i sindacati Filt-Cgil e Faisa-Cisal denunciano come erosivo per i diritti dei lavoratori e per l’accesso equo ai trasporti nella regione.

Lo sciopero, pur garantendo fasce orarie dedicate alla mobilità scolastica, ha visto un’adesione stimata all’80%, un dato significativo che trascende le iscrizioni sindacali, dimostrando una sensibilità diffusa nell’opinione pubblica umbra riguardo alle implicazioni di questa riorganizzazione.

Il presidio svoltosi a Perugia, in Piazza Italia, di fronte alle sedi istituzionali regionali, ha assunto una forte valenza simbolica: bandiere, fumogeni e una macabra finta bara, etichettata “TPL, lottò ma perì sotto i colpi delle istituzioni”, hanno incarnato il senso di profondo smarrimento e frustrazione che anima i lavoratori del settore.

Non si tratta di un evento isolato, ma il culmine di anni di proteste, come sottolineato dai sindacati che ricordano una presenza costante in piazza da quasi cinque anni.

La contestazione sindacale non si limita alla mera opposizione alla suddivisione in quattro lotti, ma si radica in una visione più ampia: la difesa di un servizio pubblico essenziale, un diritto fondamentale che deve essere garantito a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro posizione geografica o condizione socio-economica.

La frammentazione, al contrario, rischia di compromettere la continuità del servizio, la qualità delle prestazioni e la tutela dei diritti acquisiti dai lavoratori.

La preoccupazione più urgente riguarda l’impatto diretto sui 2.000 lavoratori del comparto, con timori legittimi per il futuro dell’occupazione, la stabilità degli stipendi e il mantenimento di standard di qualità accettabili.

Si paventa un rischio di precarizzazione del lavoro e di peggioramento delle condizioni contrattuali, con conseguenze negative non solo per i lavoratori stessi, ma per l’intera comunità umbra.

Durante gli interventi in piazza, è emersa con forza la critica a un approccio puramente commerciale nei confronti di un servizio pubblico strategico.

L’invito rivolto alla politica è stato quello di fare un passo indietro, riconoscendo che il bene comune deve prevalere sulla logica del profitto.

Christian Di Girolamo, rappresentante di Faisa-Cisal, ha riaffermato la preferibilità del modello del vettore unico, giudicando l’attuale suddivisione in lotti come priva di prospettive positive.

La speranza è che questa azione di protesta possa generare un cambio di rotta, spingendo le istituzioni a rivedere le decisioni prese e a intraprendere un percorso più orientato alla tutela del servizio pubblico e dei diritti dei lavoratori.

La mobilitazione si configura quindi come un grido d’allarme, un appello alla responsabilità politica e istituzionale per salvaguardare un servizio essenziale per il benessere della comunità umbra.