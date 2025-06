Accademia della Libertà a Gubbio: Forze Italia Forma la Nuova Classe Dirigente

Gubbio, un Crogiolo di Idee: L’Accademia della Libertà Forma la Nuova Classe DirigenteA Gubbio, città simbolo di resilienza e autonomia, prende avvio l’Accademia della Libertà, un’iniziativa formativa triennale promossa da Forza Italia e curata da Stefania Craxi, destinata a plasmare il futuro politico del Paese. L’evento, inaugurato ufficialmente con un discorso di Antonio Tajani, segretario nazionale del partito, si rivolge a un gruppo selezionato di giovani tra i 19 e i 29 anni, un investimento strategico nel capitale umano del movimento e della nazione.L’Accademia non si propone come una semplice rievocazione storica, ma come un percorso intensivo di analisi critica e comprensione profonda delle dinamiche che hanno segnato la storia repubblicana e l’integrazione europea. Dal secondo dopoguerra ai giorni nostri, i partecipanti saranno chiamati a dissezionare le scelte politiche, le trasformazioni sociali e le complesse relazioni internazionali che hanno definito il contesto italiano e globale.La prima sessione, intitolata “Atlante Storico-Politico”, offre una panoramica articolata sui fondamenti della Repubblica, esaminando le culture, le forze politiche e le istituzioni che ne hanno plasmato l’identità. Particolare attenzione è rivolta alla “rottura” degli anni ’92-’94, un periodo di profondo cambiamento che ha segnato la nascita della cosiddetta Seconda Repubblica, analizzandone le cause, le conseguenze e la sua eredità complessa. A fornire queste chiavi di lettura saranno esperti della Luiss Guido Carli, affiancati da lectio magistralis di figure di spicco come Giorgio De Rita, che illuminerà le trasformazioni della società italiana nell’ultimo quarto di secolo, e Antonio López-Istúriz White, che offrirà una visione strategica sull’Europa del futuro, un’Europa da costruire per affrontare le sfide del presente.L’approccio didattico è dinamico e partecipativo, con simulazioni di gruppo che stimolano la capacità di analisi, l’elaborazione di proposte concrete e la capacità di presentare posizioni strategiche. I giovani partecipanti saranno chiamati a elaborare e presentare un *policy statement* che affronti le sfide cruciali che attendono l’Italia e l’Unione Europea in un contesto internazionale sempre più instabile e competitivo.Il programma prosegue sabato con un focus sull’evoluzione geopolitica, esaminando i pilastri dell’intesa atlantica e le complesse dinamiche del Mediterraneo allargato. La sessione “Europa, Comunità di Destino” esplorerà il ruolo dell’Europa nel mondo, analizzando le sue radici storiche e le sue prospettive future.La giornata conclusiva, domenica, sarà dedicata a un approfondimento del pensiero e dei valori che ispirano il Movimento azzurro, attraverso un dialogo aperto e stimolante con figure di riferimento come Giovanni Orsina, Benedetto Ippolito e Paolo Del Debbio. L’obiettivo è fornire ai giovani partecipanti una solida base concettuale e una visione strategica per affrontare le sfide del futuro e contribuire attivamente alla vita politica del Paese.L’Accademia della Libertà rappresenta quindi un investimento nel futuro, un crogiolo di idee e un laboratorio di formazione per la nuova classe dirigente italiana, un impegno concreto per promuovere una cultura politica basata sulla libertà, sulla responsabilità e sulla visione strategica.