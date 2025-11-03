Accompagnatore spirituale laico: nasce una proposta di legge

L’avvio di un percorso legislativo volto a introdurre la figura dell’accompagnatore spirituale laico all’interno delle reti di cure palliative rappresenta un’innovazione cruciale nel panorama assistenziale italiano.

Il deputato Riccardo Augusto Marchetti, promotore della proposta di legge, sottolinea come questa figura professionale si configuri come un ponte tra la scienza medica e il profondo bisogno umano di significato e consolazione di fronte alla sofferenza e alla finitudine.

L’iniziativa nasce da una constatazione: l’esperienza del morire, intrinsecamente legata a interrogativi esistenziali e alla ricerca di un senso, non può essere affrontata esclusivamente attraverso un approccio biomedico.

La dimensione spirituale, intesa non in senso confessionalistico ma come bisogno intrinseco di connessione, significato e speranza, si rivela spesso un elemento fondamentale per il benessere psico-fisico del paziente e dei suoi cari.

L’ordinamento italiano, a differenza di quello di altri paesi europei e del Nord America – come Svizzera, Paesi Bassi, Regno Unito e Stati Uniti – non ha finora riconosciuto in modo esplicito questa necessità, lasciando un vuoto che la proposta mira a colmare.

L’accompagnatore spirituale laico non si propone come sostituto di figure religiose o di altri professionisti sanitari, ma come un elemento di integrazione all’interno dell’équipe multidisciplinare.

Il suo ruolo è quello di ascolto attivo, di empatia, di sostegno emotivo e di aiuto nella ricerca di risorse interiori per affrontare il percorso di malattia con maggiore serenità e dignità.

L’obiettivo non è quello di fornire risposte definitive o di imporre credenze, bensì di creare uno spazio di accoglienza e di supporto dove la persona possa esprimere le proprie paure, i propri dubbi e le proprie speranze, senza giudizio e con la consapevolezza di essere compresa.

La proposta di legge prevede la definizione di percorsi formativi rigorosi e interdisciplinari, in collaborazione con il Ministero della Salute e il Ministero dell’Università, per garantire una preparazione adeguata e una competenza professionale riconosciuta.

Questi percorsi saranno orientati a fornire non solo competenze di ascolto e comunicazione, ma anche una solida base di conoscenze psicologiche, mediche e filosofiche, per comprendere a fondo le complesse dinamiche che caratterizzano l’esperienza del morire.

La laicità e l’acconfessionalità rappresentano principi cardine: l’accompagnatore spirituale agisce nell’interesse del paziente, indipendentemente dalle sue convinzioni religiose o ideologiche.

Il contributo di Padre Guidalberto Bormolini e dell’associazione ‘Tutto è Vita’ si è rivelato prezioso nella definizione dei principi ispiratori della proposta, testimoniando l’importanza della collaborazione tra diverse sensibilità e competenze.

L’auspicio è che l’iniziativa possa ottenere un ampio sostegno trasversale, riconoscendo il diritto fondamentale di ogni persona, anche nelle fasi più delicate dell’esistenza, di essere ascoltata, compresa e accompagnata con dignità e rispetto.

Questa legislazione non è solo un atto di giustizia sociale, ma anche un’espressione della nostra umanità, un invito a riscoprire il valore dell’ascolto e della compassione in un mondo spesso dominato dalla fretta e dall’individualismo.

Rappresenta un investimento nel benessere collettivo, un atto di cura verso la fragilità umana e un passo avanti verso un sistema di cura più completo, centrato sulla persona nella sua interezza.