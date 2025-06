Acutis e Frassati: Doppia Canonizzazione, un Messaggio di Fede

La Chiesa cattolica si appresta a celebrare due figure esemplari di fede e impegno sociale, Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, con la loro canonizzazione fissata per domenica 7 settembre. L’annuncio, solenne, è giunto da Papa Francesco durante un Concistoro, un evento di particolare importanza per la Chiesa. Questa scelta segna un momento significativo nel riconoscimento di vite dedicate al bene, testimonianze di virtù che ispirano credenti di ogni età.La decisione, benché inattesa rispetto a quanto precedentemente previsto, riscrive l’agenda delle celebrazioni legate ai Giubilei speciali indetti dal Pontefice. Inizialmente, si era contemplata la canonizzazione di Pier Giorgio Frassati in concomitanza con il Giubileo dei Giovani, previsto per i primi di agosto, e quella di Carlo Acutis durante il Giubileo degli adolescenti, tenutosi a fine aprile. La modifica di questi piani riflette una riflessione più ampia sulla temporalità e il significato profondo della canonizzazione, un atto che trascende le date e i calendari.Carlo Acutis, giovane informatico e beato, incarna la capacità di coniugare la fede cristiana con la cultura digitale. La sua breve vita, interrotta prematuramente, è stata dedicata alla promozione dell’Eucaristia e alla difesa del diritto alla vita, utilizzando i nuovi media per raggiungere un pubblico vasto e giovane. La sua figura, particolarmente significativa per le nuove generazioni, rappresenta un invito a vivere la fede in modo attivo e concreto, impegnandosi nel servizio del prossimo e nella difesa dei valori evangelici.Pier Giorgio Frassati, alpinista, studente e volontario, è invece un esempio di coerenza tra fede e azione sociale. La sua vita, dedicata ai più poveri e emarginati, testimonia l’importanza di un impegno concreto a favore dei diritti umani e della giustizia sociale. La sua passione per la montagna non era solo un hobby, ma un modo per entrare in contatto con la natura e, attraverso di essa, con la creazione divina, un’ulteriore dimensione della sua fede. La sua figura, spesso associata alla carità e alla solidarietà, rappresenta un modello di vita ispirato al Vangelo, un invito a mettere la fede in azione, a testimoniarla con gesti concreti di amore e di servizio.La canonizzazione di questi due giovani, entrambi figure di riferimento per la Chiesa contemporanea, non è solo un riconoscimento del loro valore spirituale, ma anche un monito per tutti i fedeli: vivere una vita autentica, radicata nella fede e orientata al bene, testimoniando con gioia il Vangelo nel mondo. La loro memoria, ora elevata agli onori degli altari, continuerà a ispirare e a guidare i credenti nel cammino della fede. La modifica delle date delle celebrazioni, lungi dal sminuirne l’importanza, sottolinea la sacralità del momento e la necessità di riflettere sul significato profondo della santità nella vita di ogni persona.