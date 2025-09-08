Adisu: più alloggi per studenti, piano strategico in arrivo

L’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario (Adisu) sta implementando un piano strategico, in stretta collaborazione con le Regioni, volto a incrementare significativamente l’offerta di alloggi universitari per l’imminente anno accademico.

Tale iniziativa si inserisce in un contesto di investimenti più ampi previsti per l’anno successivo, come ha comunicato il Direttore Generale di Adisu, Giacomo Leonelli.

Adisu dimostra una profonda consapevolezza delle problematiche legate all’accesso all’alloggio, soprattutto nella sede di Perugia, come evidenziato dalle sollecitazioni emerse dall’Associazione degli Studenti Universitari.

La carenza di posti letto rappresenta un ostacolo significativo per molti studenti, e l’Agenzia riconosce l’urgenza di intervenire in modo proattivo.

Il piano in atto prevede l’attivazione di un incremento di 100 posti letto, già inclusi nel bando recentemente pubblicato.

Questa misura, frutto di un’attenta analisi e pianificazione, mira a rispondere in parte alla crescente domanda di alloggi a prezzi accessibili.

Leonelli ha inoltre precisato che la situazione attuale, in termini di richieste di borse di studio e disponibilità di posti letto, sembra riflettere i dati dell’anno precedente, con un numero di richieste di borse di studio superiore ai posti disponibili, sebbene in misura leggermente ridotta.

Si tratta di una fotografia provvisoria, soggetta a una verifica tecnica di idoneità degli immobili.

“Comprendiamo appieno le legittime preoccupazioni della comunità studentesca,” ha dichiarato Leonelli, sottolineando l’impegno di Adisu a instaurare un dialogo aperto e continuo con le rappresentanze studentesche.

Questo confronto costruttivo è essenziale per elaborare soluzioni sostenibili e durature, che vadano oltre le immediate esigenze.

In quest’ottica, sono previsti incontri dedicati con le associazioni studentesche, al fine di condividere il percorso intrapreso e raccogliere suggerimenti specifici, anche in relazione alle prossime assegnazioni.

L’obiettivo primario di Adisu rimane quello di garantire a ogni studente avente diritto una soluzione abitativa adeguata, assicurando la piena tutela del diritto allo studio.

Questo impegno si traduce in un approccio multidimensionale, che include non solo l’incremento dei posti letto, ma anche la ricerca di soluzioni innovative e la collaborazione con diversi stakeholder, al fine di creare un sistema di alloggi universitari più equo e accessibile.

L’Agenzia è consapevole che la sfida è complessa e richiede un impegno costante e coordinato per rispondere efficacemente alle esigenze della popolazione studentesca.

Il dialogo aperto e la ricerca di soluzioni collaborative rappresentano i pilastri di questa strategia.