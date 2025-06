Agricoltura Italiana: Rilancio, Innovazione e Futuro Sostenibile

Il rilancio del settore primario, pilastro fondamentale per la sicurezza alimentare nazionale e custode del nostro patrimonio territoriale, assume una centralità strategica sotto l’attuale governo, come sottolineato dal Sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco durante l’assemblea di Confagricoltura Umbria. L’amministrazione, guidata dal Presidente e con il contributo significativo del Ministro Lollobrigida, ha compreso la necessità di una visione più ampia, superando narrazioni preconcette che, in passato, avevano penalizzato l’agricoltura italiana e la sua capacità di innovare.L’impegno del Governo ha permesso all’Italia di giocare un ruolo decisivo nel panorama europeo, influenzando le politiche agricole con una prospettiva pragmatica e orientata ai risultati. Questa nuova direzione ha riconosciuto il ruolo cruciale degli agricoltori non solo come produttori di cibo di qualità, ma anche come attori chiave nella salvaguardia dell’ambiente e nella gestione sostenibile delle risorse naturali. Si tratta di un cambio di paradigma che valorizza l’agricoltura come motore di sviluppo economico e veicolo per la promozione delle eccellenze agroalimentari italiane nel mondo.L’agricoltura del futuro deve essere resiliente, capace di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, dalla scarsità idrica e dall’instabilità dei mercati globali. Per questo, l’investimento in ricerca e innovazione è prioritario. La sperimentazione di tecniche avanzate come le Tea (tecnologie per l’agricoltura di precisione) rappresenta un passo fondamentale verso un’agricoltura più efficiente, produttiva e rispettosa dell’ambiente. Queste tecnologie consentono di ottimizzare l’uso delle risorse, ridurre gli sprechi e migliorare la qualità dei prodotti, contribuendo a una maggiore competitività del settore.La sicurezza agroalimentare, un’altra priorità, si declina in diversi ambiti. La prevenzione degli incendi boschivi, un’emergenza sempre più pressante, richiede una stretta collaborazione tra il comparto agricolo e le istituzioni. La lotta alle frodi alimentari, che danneggiano i produttori onesti e ingannano i consumatori, deve essere perseguita con determinazione, rafforzando i controlli e punendo i responsabili. La difesa della legalità lungo tutta la filiera, dalla produzione alla distribuzione, è essenziale per tutelare il lavoro onesto e il valore delle nostre eccellenze.Infine, la riforma della Politica Agricola Comune (PAC) post-2027 rappresenta un’opportunità cruciale per restituire dignità e competitività al mondo agricolo. È necessario promuovere una PAC che favorisca la produttività, aumenti la redditività degli agricoltori e semplifichi le procedure burocratiche, liberando risorse e incentivando gli investimenti nel settore. Una PAC orientata al futuro dovrà premiare le pratiche agricole sostenibili, sostenere le piccole e medie imprese e garantire un equo ritorno economico al lavoro agricolo, valorizzando il ruolo strategico dell’agricoltura italiana nel contesto europeo e globale.