Assegnazioni Adisu: Pronti gli Alloggi per Studenti Fuori Sede

L’Azienda Diocesana Servizi Universitari (Adisu) ha avviato la fase operativa cruciale per l’assegnazione degli alloggi destinati agli studenti fuori sede che hanno superato la verifica di idoneità e confermato l’interesse per un posto letto.

Questa iniziativa, volta a facilitare l’accesso all’alloggio per una componente significativa della popolazione studentesca, si concretizza in nuove assegnazioni nelle residenze universitarie con effetto immediato.

La procedura, accuratamente strutturata, impone agli studenti beneficiari di presentarsi presso la residenza indicata nel portale Adisu entro le ore 14 del 6 ottobre, rispettando le fasce orarie di check-in predefinite.

Parallelamente, è necessario provvedere al versamento della caparra cauzionale di 250 euro e completare la regolare iscrizione o immatricolazione all’anno accademico 2025/2026, elementi imprescindibili per la conferma dell’assegnazione.

Una particolare attenzione è rivolta agli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale (con scadenza per l’iscrizione fissata al 15 dicembre 2025) e a coloro che si trovano nel cosiddetto “semestre filtro” dei corsi a ciclo unico, quali Medicina, Odontoiatria e Medicina Veterinaria.

A questi è concessa la possibilità di occupare temporaneamente un alloggio a pagamento, con la prospettiva di un successivo rimborso una volta completata l’iscrizione, un’ulteriore garanzia per venire incontro alle esigenze specifiche di questa categoria di studenti.

Per gli studenti che, pur avendo manifestato interesse, non risultano attualmente assegnatari, è previsto il mantenimento della posizione in lista d’attesa, con la possibilità di essere richiamati in caso di rinunce, seguendo scrupolosamente l’ordine di graduatoria precedentemente stabilito.

In alternativa, gli studenti potranno presentare un contratto di locazione a titolo oneroso entro le ore 12 del 18 dicembre, accedendo così a una maggiorazione della borsa di studio destinata a compensare le spese di affitto, ampliando le opzioni a disposizione.

Le prossime scadenze includono il 7 ottobre per eventuali nuove convocazioni derivanti da ulteriori scorrimenti della graduatoria.

Seguirà, dall’8 al 31 ottobre 2025, l’apertura di una seconda finestra dedicata alla conferma dell’interesse per il posto letto.

Questa seconda fase è essenziale per la formazione di una lista d’attesa aggiornata, che sarà utilizzata per successive assegnazioni dovute a rinunce o al conseguimento del titolo di laurea da parte di studenti già assegnatari, garantendo una gestione dinamica e reattiva del sistema.

Adisu, attraverso questa complessa e articolata procedura, si propone di concretizzare il diritto allo studio, fornendo un sostegno tangibile alla comunità studentesca.

L’obiettivo è promuovere l’accesso ad alloggi sicuri e adeguati, nel rispetto di criteri di equità, trasparenza e responsabilità sociale, consolidando il ruolo dell’azienda come pilastro fondamentale per il percorso formativo degli studenti universitari.