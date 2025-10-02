Assisi, Giubileo Francescano: Un’Eredità per il Mondo

Assisi, cuore pulsante di un Giubileo francescano: un’eredità per il mondoNel 2026, Assisi si appresta a onorare il centenario della morte di San Francesco, un evento di portata nazionale e internazionale che la vedrà protagonista indiscussa.

Un’occasione per riscoprire e rinnovare i valori francescani, pilastri di una spiritualità universale capace di ispirare il mondo intero.

L’entusiasmo che anima la comunità assisana, espresso dal sindaco Valter Stoppini durante la conferenza stampa a Roma, riflette un impegno collettivo volto a celebrare la figura del Patrono d’Italia e a diffonderne il messaggio di pace, fraternità e rispetto per il creato.

Il tema centrale delle celebrazioni è declinato nel motto “San Francesco, un’esplosione di vita”, evocando la forza e la gioia che hanno contraddistinto l’esperienza del Santo.

L’anticipazione di un emozionante spot dedicato testimonia la volontà di comunicare la ricchezza e l’attualità del messaggio francescano a un pubblico ampio e diversificato.

La manifestazione, sostenuta dalla legge 140 del 2022 e coordinata dal Comitato nazionale, coinvolge una vasta rete di attori istituzionali e sociali, testimoniata dalla presenza illustre di figure come Alfredo Mantovano, Stefania Proietti, Davide Rondoni, mons.

Domenico Sorrentino, fra Marco Moroni e fra Francesco Piloni.

L’annuncio della presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e di Papa Leone XIV, confermano l’importanza e il prestigio dell’evento.

Assisi, tuttavia, non si limita ad accogliere le celebrazioni nazionali.

Il Comitato cittadino, animato da un profondo legame con il Santo come figlio della città, si dedica a valorizzare la sua eredità, promuovendo tavoli di lavoro che coinvolgono cittadini, associazioni, scuole e esperti.

L’obiettivo è tradurre l’identità francescana in progetti concreti, capaci di rispondere alle sfide del nostro tempo.

Il 4 ottobre, data della ricorrenza civile e festa nazionale, è stata accolta con grande responsabilità, incarnando un obiettivo condiviso e trasversale.

L’onore di essere il “cuore pulsante” di una festa che unisce il Paese è accompagnato dalla consapevolezza di un dovere morale, soprattutto in un’epoca segnata da conflitti e divisioni.

In questo contesto, la “Marcia per la pace”, in programma il 12 ottobre, si configura come un appello urgente alla riconciliazione e alla solidarietà, rafforzato dalla collaborazione con il sindaco di Betlemme, città gemellata con Assisi dal 1989.

Il Comitato nazionale, con un’ottica di lungo respiro, ha avviato progetti di ampio respiro, mobilitando risorse e competenze a livello nazionale e internazionale.

Le iniziative si articolano in sei macro-progetti:* Assicurare la Memoria: un’ambiziosa opera di catalogazione e digitalizzazione dei fondi francescani, per preservare e rendere accessibile il patrimonio storico-culturale.

* Francesco nel Giubileo: eventi simbolici e iniziative culturali a Roma e Assisi, per celebrare il Santo nell’ambito del Giubileo.

* Francesco nel Mondo: azioni internazionali, in collaborazione con Auditorium Parco della Musica, Istituti Italiani di Cultura, Piano Mattei e altre istituzioni, con particolare attenzione all’Africa e al Mediterraneo.

* Sculture – Nuovi Segni: installazione di opere permanenti di artisti contemporanei in città italiane ed estere, per creare un’eredità visiva duratura.

* Francesco e i Giovani: concorsi e percorsi partecipativi ispirati al Cantico delle Creature, con un Capitolo delle Stuoie dei Giovani ad Assisi, per coinvolgere le nuove generazioni.

* Cammino di Francesco: armonizzazione dei percorsi del Cammino Francescano, per favorire la fruizione del patrimonio spirituale e paesaggistico.

L’iniziativa si integra con il Piano Mattei, promuovendo programmi congiunti di sostegno a Gerusalemme, in Kenya e in Egitto, per costruire ponti di dialogo e cooperazione in aree strategiche.

Assisi, città di pace, si appresta a illuminare il mondo con la luce del messaggio francescano, un messaggio di speranza, di dialogo e di impegno per un futuro più giusto e fraterno.