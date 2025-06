Assisi, la casa di tutti: il 5 per mille per la solidarietà.

Il Comune di Assisi lancia “Assisi, la casa di tutti”: un invito alla cittadinanza e a chiunque senta un legame con la città serafica, a partecipare attivamente a un gesto di solidarietà che si traduce in un sostegno concreto alle persone più vulnerabili del territorio. Attraverso la semplice e gratuita devoluzione del 5 per mille della dichiarazione dei redditi, i cittadini possono contribuire a rafforzare il tessuto sociale e promuovere un modello di comunità inclusivo e attento ai bisogni di ciascuno.Questa iniziativa non si configura come una mera raccolta fondi, ma come un’espressione tangibile dei valori fondanti di Assisi: fratellanza, accoglienza e impegno verso il bene comune. Le risorse derivanti da questa devoluzione si destineranno a sostenere un ampio spettro di interventi sociali, andando ben oltre le tradizionali forme di assistenza.In particolare, i fondi raccolti andranno a integrare le risorse già destinate a:* Sostegno a donne e minori in situazioni di fragilità: garantendo l’accesso a strutture di accoglienza e percorsi di protezione adeguati.* Assistenza a persone anziane e disabili: promuovendo l’autonomia, la dignità e il benessere della persona attraverso servizi personalizzati.* Interventi a favore di famiglie in difficoltà: fornendo aiuti economici una tantum e supporto per affrontare emergenze e superare momenti di crisi.* Progetti dedicati ai più fragili: finanziando iniziative innovative volte a contrastare l’esclusione sociale e a promuovere l’integrazione.* Promozione del benessere sociale: sostenendo attività ricreative e culturali per anziani e iniziative di orientamento e supporto per i giovani, con particolare attenzione alla prevenzione del disagio e alla lotta alla povertà educativa.L’amministrazione comunale, con il sindaco Valter Stoppini e l’assessore Francesca Corazzi, sottolinea come questa opportunità rappresenti un gesto di responsabilità civica accessibile a tutti, residenti e non, coloro che condividono l’amore per Assisi e i suoi ideali. Si tratta di un atto volontario che, pur nella sua semplicità, genera un impatto significativo, dimostrando che la solidarietà può essere un motore potente per costruire una comunità più giusta e coesa. L’appello è a una partecipazione diffusa, un invito a condividere la cura del bene comune e a costruire insieme un futuro in cui nessuno sia lasciato indietro. Il gesto del 5 per mille diventa così un atto di cittadinanza attiva, un contributo concreto alla costruzione di una Assisi che sia davvero “la casa di tutti”.