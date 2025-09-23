Assisi, un anno di digitalizzazione e partnership con Italia.it

Un anno di operatività per il portale visit-assisi.

it, la piattaforma digitale di riferimento per la promozione turistica del Comune di Assisi, segna un momento cruciale per la città e per la sua proiezione nel panorama del turismo italiano.

La ricorrenza si arricchisce di un significativo passo avanti: l’inizio di una collaborazione strategica con www.

italia.

it, il portale nazionale del turismo, proprietà del Ministero del Turismo, che rappresenta un vero e proprio hub digitale per la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano.

L’avvio della partnership è stato preceduto da un incontro tecnico congiunto, frutto dell’accordo siglato a maggio, che ufficializza l’adesione di Assisi al Tourism Digital Hub (Tdh).

Questo programma ministeriale mira a costruire un ecosistema digitale integrato, facilitando lo scambio di informazioni e la sinergia tra le diverse realtà del settore turistico.

La collaborazione si tradurrà in una condivisione strutturata di contenuti e servizi relativi all’offerta turistica di Assisi, grazie a soluzioni tecnologiche dedicate.

Questo ampliamento della visibilità rappresenta un’opportunità concreta per incrementare l’attrattiva del territorio, raggiungendo un pubblico più ampio e diversificato, potenzialmente interessato a scoprire le ricchezze artistiche, spirituali e naturali che la città umbra ha da offrire.

L’opportunità di coinvolgere anche operatori privati nel processo di promozione, come sottolinea l’amministrazione comunale, amplifica ulteriormente il potenziale di crescita.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione comunale, è resa possibile dalla recente rifunzionalizzazione del portale visit-assisi.

it, completamente rinnovato nel settembre 2024.

Il restyling non si è limitato all’aspetto grafico, ma ha investito a fondo nella struttura e nei contenuti, con l’obiettivo di creare uno strumento più moderno, intuitivo, accessibile e tecnologicamente avanzato.

L’architettura del nuovo portale è stata progettata specificamente per essere interoperabile con il Tdh, garantendo la conformità agli standard digitali e assicurando un accesso equo e senza barriere per tutti gli utenti, in linea con i principi di inclusione digitale.

Questa convergenza tra innovazione tecnologica e strategia di promozione turistica proietta Assisi in una posizione di leadership nel settore, rafforzando il suo ruolo di destinazione turistica di eccellenza e capitale della spiritualità.

La collaborazione con Italia.

it rappresenta un investimento nel futuro del turismo assisano, aprendo nuove prospettive di crescita e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale.