Assisi, ZTL più smart: varchi elettronici per una mobilità sostenibile

A partire dal 15 gennaio, Assisi introduce un sistema di controllo accessi innovativo per la sua Zona a Traffico Limitato (ZTL), segnando una svolta significativa nella gestione della mobilità urbana e nella tutela del suo patrimonio storico-culturale.

L’implementazione, articolata in una fase di sei mesi dedicata alla sperimentazione e al rodaggio, prevede l’attivazione di cinque varchi elettronici strategicamente posizionati per monitorare e regolare l’ingresso dei veicoli nel cuore della città.

Questi varchi, situati a Porta San Giacomo, Largo Properzio, via Porta Perlici, via Marconi (nelle immediate vicinanze del parcheggio Giovanni Paolo II) e via del Turrione, rappresentano un investimento mirato a risolvere problematiche complesse, intrinseche a una città di Assisi.

La sua peculiare conformazione urbanistica, la densità di attività turistiche – con oltre 140 strutture ricettive e un tessuto economico vibrante composto da circa 300 esercizi commerciali – e l’afflusso annuale di un bacino di visitatori e pellegrini che supera i 5 milioni, richiedono un approccio alla mobilità meticoloso e sostenibile.

La fase di pre-esercizio, cruciale per il successo dell’iniziativa, sarà caratterizzata da un approccio didattico e di ottimizzazione.

I sistemi di rilevamento verranno operativi, ma non impiegheranno i dati raccolti per sanzioni.

Questo periodo pilota permetterà di affinare i parametri operativi dei varchi, di identificare e risolvere eventuali criticità tecniche o procedurali, e, soprattutto, di familiarizzare la comunità locale – residenti, operatori commerciali e visitatori – con le nuove modalità di accesso alla ZTL.

L’obiettivo primario è minimizzare disagi e promuovere una transizione serena verso un sistema più efficiente.

Al di là della mera limitazione del traffico, l’introduzione dei varchi elettronici si inserisce in una strategia più ampia di riqualificazione urbana e di miglioramento della qualità della vita.

Si mira a ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, a favorire la pedonalizzazione del centro storico e a creare un ambiente più sicuro e vivibile per residenti e visitatori.

Il sistema, una volta pienamente operativo, sarà uno strumento fondamentale per la tutela del patrimonio artistico e storico di Assisi, contribuendo a preservarne l’integrità per le generazioni future.

Per informazioni dettagliate, chiarimenti o assistenza, è possibile contattare la Polizia Locale di Assisi ai numeri 075 812820 oppure via email all’indirizzo poliziamunicipale@comune.

assisi.

pg.it.

La collaborazione e la comprensione della comunità sono elementi chiave per il successo di questo importante progetto di mobilità sostenibile.