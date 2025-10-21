Bandecchi chiede a Salvini 64 milioni per Terni: scuole, strade e patrimonio.

Oggetto di un’istanza formale indirizzata al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il Presidente della Provincia di Terni, Stefano Bandecchi, ha posto l’accento sull’urgente necessità di un incontro dedicato a un piano ambizioso di interventi strategici per il territorio.

La richiesta non si limita a una semplice segnalazione di problematiche, ma si configura come una sollecitazione a condividere risorse finanziarie nazionali cruciali per la realizzazione di progetti che ambiscono a rivitalizzare l’infrastruttura scolastica, a modernizzare la rete stradale provinciale e a preservare il patrimonio storico-artistico locale.

La provincia di Terni, in un contesto socio-economico complesso, si trova a fronteggiare sfide infrastrutturali di notevole portata.

Il documento presentato dal Presidente Bandecchi quantifica le necessità in un pacchetto di investimenti superiore ai 64 milioni di euro, cifre che riflettono la complessità e l’ampiezza degli interventi proposti.

Questi non sono semplici interventi manutentivi, ma interventi mirati a garantire la sicurezza, l’accessibilità e la funzionalità di strutture essenziali per la comunità.

Il piano d’azione proposto contempla una serie di progetti distinti, ciascuno con un impatto significativo sul tessuto sociale ed economico del territorio.

Tra le priorità, spicca la riqualificazione di Villalago e del suo parco, con l’obiettivo di trasformarli in un polo turistico-ricettivo capace di attrarre visitatori e generare opportunità di sviluppo locale.

Parallelamente, si prevede la realizzazione di varianti esterne per Allerona e Acquasparta, interventi strategici per decongestionare il traffico e migliorare la viabilità.

Particolare attenzione è riservata alla sicurezza e all’adeguamento sismico degli istituti scolastici, pilastri fondamentali per la formazione delle nuove generazioni.

Sono previsti interventi urgenti per il Liceo Scientifico Galilei, l’Istituto d’Istruzione Superiore Artistico e Classico di Terni (sede del Liceo Artistico Metelli), l’Istituto d’Istruzione Superiore Artistico e Classico di Orvieto (sede del Liceo Artistico) e il Liceo Linguistico, Musicale e delle Scienze Umane Angeloni, tutte strutture che necessitano di un aggiornamento per garantire la sicurezza degli studenti e del personale.

Anche l’adeguamento antincendio emerge come elemento prioritario.

Oltre alle infrastrutture scolastiche, il piano include interventi di importanza strategica per la mobilità e il collegamento tra diverse aree del territorio.

La realizzazione di un collegamento viario tra l’ex statale 79 Terni-Marmore-Piediluco e la Terni-Rieti rappresenta un’opera cruciale per favorire lo sviluppo economico e turistico delle zone collegate.

Il documento presentato non trascura la valorizzazione del patrimonio culturale e storico.

Il restauro e la riqualificazione della Rocca Albornoz di Piediluco, insieme alla rifunzionalizzazione dell’ex Fonderia didattica dell’IT, mirano a preservare la memoria storica del territorio e a creare nuove opportunità di fruizione culturale e di sviluppo turistico.

Anche la riqualificazione di aree del polo scolastico di Viale Trieste a Terni, a testimonianza della volontà di un approccio integrato che congiunge esigenze scolastiche, sportive e culturali, contribuisce a rafforzare l’identità e la vitalità della comunità.

L’istanza del Presidente Bandecchi si configura dunque come una richiesta ben precisa e articolata, volta a stimolare un investimento strategico nel futuro della provincia di Terni, un futuro che si fonda sulla sicurezza delle infrastrutture, sulla valorizzazione del territorio e sulla promozione dello sviluppo sostenibile.