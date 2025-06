Bioter Terni: Regione chiede al Comune di costituirsi in giudizio

La disputa legale che circonda l’impianto di coincenerimento Bioter a Terni raggiunge un nuovo, cruciale atto. La Regione Umbria, attraverso la figura dell’Assessore Thomas De Luca, ha formalmente sollecitato il Comune di Terni, guidato dal Sindaco Stefano Bandecchi, a costituirsi in giudizio nel ricorso presentato al Consiglio di Stato. Questa mossa, comunicata ufficialmente da Palazzo Donini, segna un tentativo di consolidare un fronte istituzionale unito di fronte a una questione complessa che impatta direttamente la salute pubblica e l’ambiente.Il contenzioso trae origine dalla sentenza n. 819/2024 del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell’Umbria, che ha invalidato la richiesta regionale di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) concessa all’impianto. La Regione, in opposizione a tale decisione, ha avviato un appello al Consiglio di Stato, sostenendo la necessità imperativa di un adeguamento completo e rigoroso alle migliori tecniche disponibili, come delineato dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2010. Questo principio, cardine nella politica ambientale europea, mira a garantire standard elevati di efficienza e riduzione dell’impatto ambientale degli impianti di incenerimento.La posizione della Regione non si limita alla mera conformità normativa. Vi è una ferma convinzione che il riavvio dell’impianto Bioter debba avvenire solo dopo aver dimostrato, in modo inequivocabile, il pieno rispetto delle normative sulla qualità dell’aria. Questa preoccupazione è in linea con un principio di precauzione, volto a tutelare la salute dei cittadini e a prevenire potenziali danni ambientali irreversibili. Il dibattito non si configura, dunque, come una semplice questione tecnica, ma come un imperativo etico e di responsabilità nei confronti della comunità ternana.La richiesta di coinvolgimento del Comune non è percepita come una semplice formalità, bensì come un elemento strategico per rafforzare la coesione istituzionale e garantire una difesa più robusta degli interessi primari della collettività. Un fronte compatto tra Regione e Comune, in questa circostanza, amplificherebbe la capacità di argomentazione e di pressione per ottenere una decisione favorevole al Consiglio di Stato.È importante sottolineare che, a seguito delle comunicazioni pervenute dall’azienda Bioter, la ripartenza dell’impianto è attualmente sospesa a causa di problematiche tecniche. Questo fatto, lungi dal diminuire l’urgenza della questione legale, ne accentua l’importanza: la risoluzione delle problematiche tecniche, unitamente alla decisione del Consiglio di Stato, determinerà il futuro dell’impianto e, di conseguenza, l’impatto ambientale e sanitario del territorio.Palazzo Donini esprime fiducia in una risposta sollecita e positiva da parte del Comune, offrendo la piena disponibilità dei propri uffici per fornire ogni chiarimento e supporto necessario. L’auspicio è che questa collaborazione possa contribuire a definire un percorso sostenibile e trasparente per la gestione dei rifiuti nel territorio ternano, garantendo al contempo la tutela della salute pubblica e la salvaguardia dell’ambiente.