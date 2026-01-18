Buchi e polemiche: l’opposizione chiede trasparenza.

La recente comparsa di messaggi polemici, riferiti alla gestione delle infrastrutture stradali, in prossimità dell’abitazione della Presidente del Consiglio Comunale, suscita profonda preoccupazione e richiede un’analisi lucida e disinteressata.

L’opposizione consiliare esprime solidarietà alla Presidente, condannando ogni forma di aggressione alla sua persona, ma al contempo solleva un velo critico sulla strumentalizzazione politica che ne consegue.

La reazione della maggioranza, definendo l’episodio come un “atto intimidatorio”, appare eccessiva e rischia di offuscare la complessità della situazione.

È imperativo distinguere tra un’espressione, per quanto inappropriata e condannabile, di frustrazione civica e un vero e proprio tentativo di intimidazione.

Quest’ultima, per sua natura, implica una minaccia diretta e concreta, che in questo caso non sembra sussistere.

Attribuire un’interpretazione così drammatica all’evento non fa altro che banalizzare le gravi intimidazioni che affliggono la società e distoglie l’attenzione dalle reali cause del malcontento.

L’opposizione intende sottolineare come la gestione amministrativa, caratterizzata da ritardi e inefficienze, possa generare un senso di impotenza e frustrazione nei cittadini.

La richiesta di sistemare le buche stradali, benché espressa in una forma inaccettabile, potrebbe rappresentare la spia di un disagio più profondo, derivante dalla percezione di abbandono e mancanza di ascolto da parte dell’amministrazione.

È fondamentale, pertanto, evitare generalizzazioni e riconoscere la legittimità della critica, anche quando questa si manifesta in modo veemente.

La narrazione vittimistica costruita dalla maggioranza, volta a scaricare ogni responsabilità sull’opposizione, è un’operazione tattica inaccettabile.

Si assiste a un tentativo di delegittimazione del ruolo dell’opposizione, accusata implicitamente di fomentare disordini e promuovere comportamenti scorretti.

Questa strategia, oltre ad essere moralmente riprovevole, mina le fondamenta del confronto democratico e crea un clima di sospetto e ostilità.

È un’aberrazione trasformare un problema amministrativo, legato alla gestione del territorio, in un attacco alla persona, con l’unico scopo di celare le proprie mancanze.

L’opposizione ribadisce il proprio impegno nel rispetto delle regole democratiche e nel perseguimento del bene comune.

Si condanna ogni forma di violenza e di linguaggio aggressivo, ma si invita l’amministrazione a non cercare capri espiatori e ad affrontare con coraggio le critiche, riconoscendo il diritto al dissenso come elemento costitutivo di una società libera e pluralista.

La governance di una città si misura non solo con la capacità di realizzare progetti, ma anche con la resilienza di fronte alle difficoltà e con la disponibilità ad ascoltare le voci dei cittadini, anche quando queste sono dissonanti.

Riteniamo imprescindibile che la Presidente del Consiglio e l’intera amministrazione promuovano un dialogo costruttivo, basato sulla trasparenza e sulla collaborazione, per risolvere le problematiche esistenti e ripristinare la fiducia dei cittadini.

La vera sfida non è quella di trovare colpevoli, ma di affrontare con responsabilità le criticità e di costruire un futuro migliore per la comunità.

I consiglieri Nilo Arcudi, Paolo Befani, Chiara Calzoni, Elena Fruganti, Edoardo Gentili, Riccardo Mencaglia, Clara Pastorelli, Augusto Peltristo, Margherita Scoccia, Gianluca Tuteri, Edoardo Varasano e Nicola Volpi, ribadiscono il proprio impegno a questa direzione.