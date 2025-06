Bunker a Gerusalemme: un manager umbro tra missili e paura.

Nel sottosuolo di Gerusalemme, adiacente al parcheggio di un albergo, si cela un bunker. Non un rifugio decorato o confortevole, ma una struttura spartana, quasi un guscio protettivo, spoglia di ogni elemento superfluo: qualche sedia di plastica, il minimo indispensabile per accogliere chi, come Moreno Caporalini, si ritrova catapultato in una realtà bellica. Manager perugino impegnato in un progetto di cooperazione internazionale, Caporalini ha vissuto in prima persona la fragilità dell’esistenza sotto la minaccia dei missili iraniani, un’esperienza che ha segnato profondamente la sua notte.La sirena, un grido lacerante che squarcia la quiete, è stata il preludio di un’esperienza traumatica. Un avviso, un sussulto di panico che si traduce in una fuga precipitosa verso il rifugio. Le scie luminose dei proiettili, visibili all’orizzonte, hanno confermato la gravità della situazione, trasformando la notte in un’attesa angosciante. Il tempo si dilata in un limbo fatto di rumori lontani e di silenzi carichi di tensione.Il percorso verso il bunker è un viaggio nell’invisibile, un corridoio che conduce nel cuore degli impianti idraulici dell’albergo, per poi discendere fino alla protezione sotterranea. Un’architettura di emergenza, un riparo progettato per la sopravvivenza. La permanenza nel rifugio, durata circa venti minuti, è stata caratterizzata dall’assenza di un segnale di sicurezza formale, relegando la decisione di riemergere al giudizio soggettivo, all’interpretazione dei silenzi e alla speranza che i boati cessassero.La vicinanza geografica di Gerusalemme rispetto alle aree colpite – una ventina di chilometri – ha amplificato l’impatto dell’attacco, rendendo tangibile la potenza distruttiva dei missili. Le vibrazioni percepite sui muri hanno testimoniato la violenza dell’evento, un promemoria della precarietà della pace.L’impegno di Caporalini in Medio Oriente si inserisce in un più ampio progetto di cooperazione internazionale, promosso dall’associazione Felcos, un’organizzazione che opera per conto di numerosi comuni umbri. Il suo lavoro, focalizzato sulla gestione dei rifiuti e sull’ambiente per conto dell’Unione dei Comuni del Trasimeno, si scontra con la dura realtà di un conflitto armato. Il rientro in Italia, pianificato a breve termine, è ostacolato dalla chiusura dell’aeroporto di Tel Aviv, rendendo necessaria una complessa riorganizzazione del viaggio attraverso la Giordania.L’atmosfera palpabile, descritta da Caporalini, non è quella di una semplice crisi, ma di una guerra vera, un conflitto che investe profondamente la vita quotidiana e mette a dura prova la resilienza umana. Un’esperienza che lascia un segno indelebile, un monito sulla fragilità della pace e sulla necessità di perseguire attivamente la cooperazione e il dialogo per costruire un futuro più sicuro e prospero. La speranza, nonostante tutto, resta viva, radicata nella consapevolezza del valore inestimabile della vita e della necessità di preservarla.