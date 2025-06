Caina e Oscano: Urgenza di una Strategia Regionale per i Corsi d’Acqua.

L’urgenza di una visione strategica e di interventi strutturali per la gestione sostenibile dei corsi d’acqua Caina e Oscano, due arterie vitali per il territorio umbro, è al centro dell’interrogazione presentata dal capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea Legislativa, Cristian Betti. La richiesta si focalizza sulla necessità di conoscere l’esistenza e i contenuti di una programmazione annuale regionale dedicata alla ripulitura, alla manutenzione e alla messa in sicurezza idraulica di questi torrenti, con particolare attenzione alle aree densamente popolate e alle zone agricole, fulcro dell’economia locale.Il torrente Caina, con il suo percorso di 32,8 chilometri attraverso cinque comuni – Umbertide, Magione, Corciano, Perugia e Marsciano – e l’Oscano, suo affluente che interessa un bacino di 23 chilometri quadrati tra il Monte Malbe e il Monte Tezio, rappresentano una risorsa idrica fondamentale ma anche una potenziale fonte di rischio. La progressiva trasformazione del territorio, segnata dall’espansione urbana e dall’intensificazione delle attività agricole e zootecniche, ha determinato un aumento significativo del carico inquinante in entrambi i corsi d’acqua, esacerbando le preoccupazioni relative alla stabilità idrogeologica e alla qualità delle risorse idriche.L’attuale sistema di monitoraggio, limitato alla rilevazione dei livelli idrometrici attraverso un’unica stazione in località Monticelli lungo il Caina, si rivela inadeguato a fornire un quadro completo e dinamico della situazione idraulica. Tale approccio reattivo, focalizzato sulla misurazione delle conseguenze, anziché anticiparle, si è dimostrato insufficiente a prevenire danni, come quello subito nel 2010 quando il Caina esondò a Mantignana, mettendo a dura prova la resilienza delle comunità e delle attività economiche locali.Il capogruppo Betti evidenzia con forza la necessità di un cambio di paradigma, passando da una gestione emergenziale a una politica proattiva e programmata, improntata a un monitoraggio costante e a interventi mirati e regolari. Questa visione strategica non si limita alla semplice rimozione dei sedimenti dagli alvei, ma implica una valutazione approfondita della morfologia dei corsi d’acqua, della stabilità delle sponde, della gestione delle acque meteoriche a monte e della mitigazione degli impatti antropici.La crescente frequenza e intensità degli eventi climatici estremi, come testimonianze tangibili del cambiamento climatico, impongono un approccio ancora più urgente e ambizioso. Investire nella prevenzione idraulica, attraverso interventi ordinari e programmati, non solo si rivela economicamente più vantaggioso rispetto alle costose operazioni di emergenza, ma contribuisce anche a preservare la sicurezza delle persone, a tutelare il patrimonio ambientale e a garantire la sostenibilità dello sviluppo economico regionale. La sfida per la Regione, pertanto, è quella di tradurre l’urgenza della situazione in azioni concrete, con un impegno maggiore e una visione a lungo termine, per la salvaguardia del territorio umbro.