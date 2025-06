Cambio al vertice: Andrea Bacelli subentra a Scilla Cavanna in Provincia di Perugia.

La riorganizzazione degli equilibri istituzionali nella provincia di Perugia si concretizza con l’assegnazione del seggio provinciale precedentemente occupato da Scilla Cavanna al consigliere comunale di Corciano, Andrea Bacelli. La transizione, resa necessaria dalla nomina di Cavanna a assessora del Comune di Assisi, evidenzia il dinamismo del panorama politico locale e la necessità di garantire continuità nell’azione amministrativa.La decisione, formalizzata attraverso una delibera del Consiglio provinciale, si basa sul principio di successione previgente, privilegiando il candidato non eletto con il punteggio più elevato all’interno della lista “Provincia Unita”, a cui apparteneva la consigliera Cavanna. Questa procedura, sancita dal regolamento interno dell’Ente, assicura un passaggio di consegne ordinato e trasparente, preservando la rappresentatività politica delle diverse aree territoriali.Il Presidente della Provincia, Massimiliano Presciutti, ha espresso vivo apprezzamento per l’impegno profuso da Scilla Cavanna nel corso degli anni, sottolineando il valore del suo contributo all’attività consiliare. Il suo arrivo in carica rappresenta una perdita per il Consiglio, ma la nomina a assessore testimonia il riconoscimento delle sue capacità e la fiducia che le è stata accordata a livello comunale. Il Presidente ha rivolto quindi i migliori auspici a Andrea Bacelli, auspicando una proficua collaborazione con tutti i consiglieri e le strutture dell’Ente.Il Vicepresidente Sandro Pasquali ha evidenziato l’età giovane di Bacelli, sottolineando come questo evento confuti lo stereotipo che vede i giovani disinteressati alla vita pubblica. La sua presenza in Consiglio provinciale rappresenta un’iniezione di energia e nuove prospettive, arricchendo il dibattito con idee fresche e innovative. Pasquali ha inoltre riconosciuto l’importanza del lavoro svolto da Cavanna, con la quale ha avuto modo di collaborare, apprezzandone lo spirito di servizio e la dedizione al bene comune.Andrea Bacelli, accogliendo con gratitudine la fiducia accordatagli, si è dichiarato immediatamente disponibile a collaborare con tutti i membri del Consiglio e a mettere a disposizione le proprie competenze e risorse per affrontare le sfide che attendono la provincia di Perugia. La sua nomina segna un nuovo capitolo nell’evoluzione del sistema istituzionale locale, con la promessa di un impegno condiviso per il progresso e il benessere della comunità. Il passaggio di consegne, pur nella sua apparente formalità, riflette la vitalità e la capacità di rinnovamento del tessuto politico regionale, con un occhio di riguardo alla partecipazione delle nuove generazioni.