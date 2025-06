Carlo Acutis Santo: Miracolo e Fede al Centro della Canonizzazione

La Chiesa, in un gesto di profonda fiducia e riconoscimento, si appresta a celebrare la canonizzazione di Carlo Acutis, un evento di rilevanza storica che vedrà il giovane beato elevato alla gloria degli altari il 7 settembre prossimo. L’annuncio, formulato dal vescovo Domenico Sorrentino, ordinario delle diocesi di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno, sottolinea l’importanza di questa incoronazione, la prima canonizzazione presieduta dal nuovo Pontefice, auspicando una sua visita al Santuario della Spogliazione, custode delle spoglie mortali del nuovo santo.La decisione del Papa, giunta a maggio 2024, si fonda sul riconoscimento di un nuovo e significativo miracolo attribuito all’intercessione di Carlo Acutis. La vicenda, intrisa di profonda fede e speranza, riguarda Valeria, una giovane studentessa universitaria del Costa Rica residente a Firenze. Dopo un grave incidente in bicicletta che l’aveva lasciata in stato di coma irreversibile, la madre, Liliana, si recò ad Assisi, implorando l’intercessione del beato. La giornata trascorsa in preghiera, inginocchiata davanti alla tomba di Carlo, fu seguita da una telefonata inaspettata: un miglioramento improvviso e inspiegabile dello stato di salute della figlia, evento che ha profondamente rafforzato la fede della famiglia e di innumerevoli persone.Questo nuovo riconoscimento si aggiunge al precedente, datato 2020, quando la Congregazione delle Cause dei Santi aveva già riconosciuto un altro miracolo legato alla sua intercessione. Un bambino brasiliano, affetto da una grave anomalia al pancreas, era stato guarito dopo aver toccato una reliquia di Carlo Acutis durante una celebrazione a Campo Grande.La figura di Carlo Acutis si rivela, così, un paradigma di spiritualità giovanile, una sintesi tra fede radicata e impegno concreto verso il prossimo. Nato a Londra nel 1991, fin dalla tenera età dimostrò una profonda sensibilità religiosa, partecipando quotidianamente alla Messa e definendo l’Eucaristia come “la mia strada verso il Cielo”. La sua vita fu un esempio di generosità e dedizione verso i bisognosi, unita a un’innata passione per lo sport e la tecnologia. Quest’ultima, in particolare, non fu per lui un mero strumento di intrattenimento, ma un mezzo per diffondere un messaggio di fede e speranza attraverso la mostra “Segni”, un viaggio visivo e spirituale nei miracoli eucaristici che ha catturato l’attenzione di un pubblico globale. La sua prematura scomparsa, avvenuta nel 2006 a soli quindici anni a causa di una leucemia fulminante, non ha spento la fiaccola della sua fede, anzi, l’ha alimentata, rendendolo un punto di riferimento per i giovani credenti di tutto il mondo e un testimone eloquente della potenza dell’amore divino. La sua elevazione a santo segna un capitolo significativo nella storia della Chiesa, un invito a riscoprire la gioia della fede e a impegnarsi per un mondo più giusto e solidale, ispirati dall’esempio luminoso di un ragazzo che ha vissuto la sua vita come un dono da condividere con gli altri.