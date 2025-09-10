Cascia Augura il Meglio a Padre Farrell, Nuovo Priore Generale Agostiniano

Cascia, custode di un’eredità agostiniana profonda e incarnata nella figura luminosa di Santa Rita, porge le sue più sentite congratulazioni a padre Joseph Farrell, eletto priore generale dell’Ordine di Sant’Agostino durante il recente 188° Capitolo generale.

L’evento, di portata significativa per la comunità religiosa e per l’intera diocesi, si colloca in un contesto storico di particolare rilevanza.

L’elezione di padre Farrell non rappresenta un mero passaggio di testimone, ma simboleggia una continuità e una rinnovata vitalità per l’Ordine agostiniano, un ordine che affonda le sue radici in un pensiero cristiano radicale e che ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo del pensiero occidentale.

Il legame intrinseco tra Cascia e l’Ordine, alimentato dalla venerazione per Santa Rita, patrona delle cause impossibili e simbolo di resilienza e speranza, si rafforza ulteriormente.

La coincidenza con la provenienza del pontefice Leone XIV dall’Ordine agostiniano – un figlio illustre di Sant’Agostino che trova a Cascia un luogo di profonda spiritualità – amplifica il significato dell’evento.

Questa circostanza testimonia il ruolo di primaria importanza che l’Ordine ricopre all’interno della Chiesa Cattolica, un ruolo che trascende le singole istituzioni e si estende all’influenza culturale e spirituale a livello globale.

L’Ordine, infatti, ha sempre rappresentato un ponte tra la fede e la ragione, tra la contemplazione e l’impegno sociale.

L’amministrazione comunale di Cascia accoglie con orgoglio e partecipazione questo momento cruciale, riconoscendo in padre Farrell una guida esperta e un punto di riferimento per le comunità agostiniane sparse in tutto il mondo.

Il mandato che gli è stato affidato si prospetta ricco di sfide, ma anche di opportunità per rafforzare il messaggio agostiniano e per promuovere i valori di pace, giustizia e solidarietà.

Cascia, città di fede e di storia, rinnova il suo impegno a sostenere l’Ordine di Sant’Agostino e a preservare l’eredità spirituale di Santa Rita, auspicando per padre Farrell un pontificato ricco di illuminazione e di prosperità, animato dalla saggezza agostiniana e orientato al bene comune.

L’augurio è che il suo servizio possa ispirare un rinnovato impegno per la ricerca della verità e per la promozione del dialogo interreligioso, in un mondo bisognoso di speranza e di riconciliazione.