Casciari riconfermato alla guida dell’ospedale Santa Maria di Terni

La Delibera n.

[Numero della Delibera] approvata oggi dalla Giunta Regionale dell’Umbria, in collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia e il suo Rettore, ufficializza il rinnovamento dell’incarico di Andrea Casciari alla guida dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, per un biennio.

La decisione, comunicata da Palazzo Donini, segna un momento significativo per l’ospedale, inserito in un contesto di profonda trasformazione del sistema sanitario umbro e nazionale.

L’estensione del mandato di Casciari risponde all’esigenza di assicurare una leadership stabile e competente, elemento cruciale per la realizzazione del complesso piano di sviluppo che l’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni si trova ad affrontare.

Questo piano non si limita al miglioramento delle infrastrutture e all’ammodernamento tecnologico, ma mira a una ridefinizione del modello di erogazione dei servizi sanitari, orientato alla centralità del paziente e all’integrazione tra assistenza medica, ricerca scientifica e formazione del personale.

La scelta di confermare Casciari riflette la Regione Umbria nella volontà di capitalizzare l’esperienza acquisita durante il precedente mandato.

Tale esperienza è stata fondamentale per affrontare le sfide poste dalla pandemia, ottimizzare le risorse disponibili e avviare progetti di innovazione, come l’implementazione di sistemi di telemedicina e l’introduzione di protocolli diagnostici avanzati.

Il rapporto di collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia, rafforzato da questa decisione, rappresenta un pilastro strategico per l’ospedale ternano.

L’integrazione tra il mondo clinico e quello accademico favorisce lo sviluppo di attività di ricerca traslazionale, consentendo di applicare le più recenti scoperte scientifiche alla cura dei pazienti.

Si prevede un incremento della formazione specialistica dei medici e degli infermieri, con l’obiettivo di garantire livelli di competenza sempre più elevati.

La Giunta Regionale esprime fiducia nella capacità di Andrea Casciari di guidare l’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni verso nuovi traguardi, con un impegno costante verso l’eccellenza nella cura della persona, l’innovazione continua e una maggiore accessibilità ai servizi sanitari per la comunità umbra.

L’auspicio è che l’esperienza consolidata si traduca in un ulteriore impulso alla qualità delle prestazioni, nell’adozione di tecnologie all’avanguardia e in un rapporto di maggiore prossimità e ascolto nei confronti dei cittadini.

L’attenzione sarà rivolta anche all’ottimizzazione dei percorsi assistenziali, con particolare riguardo alla riduzione dei tempi di attesa e all’incremento della personalizzazione delle terapie.