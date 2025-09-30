Centrosinistra umbro: un anno di governo e sguardo al futuro

Domenica 5 ottobre segnerà un momento di riflessione e proiezione per il centrosinistra umbro, a un anno dalla riconferma del mandato popolare che ha restituito alla coalizione il controllo della governance regionale e comunale.

L’evento, denominato “C’è ancora domani”, si terrà a partire dalle ore 16:30 presso il Teatro di Figura di Perugia, configurandosi come un’occasione per bilanciare i progressi compiuti e delineare le sfide che attendono la regione.

L’incontro non si propone come una semplice celebrazione, bensì come un’analisi critica del percorso intrapreso, volta a misurare l’impatto delle politiche implementate e a raccogliere input per il futuro.

Un futuro che, pur radicato nei risultati ottenuti, si apre a nuove priorità e nuove strategie.

Interverranno figure chiave dell’amministrazione regionale e locale: la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, il presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti, il segretario regionale del Partito Democratico Damiano Bernardini, il vicepresidente della Regione Tommaso Bori, la presidente dell’Assemblea Legislativa Sarah Bistocchi.

A loro si aggiungeranno rappresentanti degli enti locali e dei circoli del partito, a testimonianza di un impegno