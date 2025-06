Corciano verso il titolo di Città: un traguardo di orgoglio e valorizzazione.

Il Consiglio Comunale di Corciano ha espresso all’unanimità il proprio assenso all’avvio formale del processo per l’ottenimento del titolo di “Città”, un atto deliberativo proposto dalla Giunta e ufficialmente trasmesso alla Prefettura di Perugia il 12 giugno. Questa iniziativa, al di là del suo significato puramente simbolico, segna una tappa cruciale nel percorso di valorizzazione del territorio e dell’identità corcianese.Il riconoscimento, conferito tramite decreto presidenziale su proposta del Ministero dell’Interno, premia Comuni che si distinguono per un ricco patrimonio storico-artistico, per un ruolo significativo nel tessuto sociale e per un’importanza strategica nel contesto regionale e nazionale. Corciano, con la sua storia millenaria, incastonata nel cuore dell’Umbria, aspira a questo prestigioso riconoscimento come naturale prosecuzione di un percorso di crescita e di affermazione.”Ho ritenuto doveroso sottoporre all’attenzione del Consiglio Comunale questa istanza,” ha dichiarato il Sindaco Lorenzo Pierotti, “perché Corciano possiede un patrimonio culturale e naturale di inestimabile valore. Dalle vestigia etrusche e romane, testimoni silenziose di un passato glorioso, alle opere d’arte che adornano le nostre chiese e palazzi, il nostro Comune è un scrigno di bellezza e di memoria.”Il percorso di Corciano non si limita alla tutela del patrimonio materiale. L’amministrazione comunale ha perseguito attivamente politiche di sviluppo sostenibile e di promozione del turismo responsabile, ottenendo prestigiosi riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. L’inserimento tra i “Borghi più belli d’Italia”, l’elezione a “Destinazione europea d’eccellenza per il turismo rurale” e il titolo di “Comune italiano d’eccellenza” testimoniano l’impegno costante verso la qualità della vita e la valorizzazione del territorio.Il dinamismo demografico, con Corciano che si attesta come il Comune più giovane dell’Umbria e in testa per reddito medio pro-capite, riflette una comunità vivace e proiettata verso il futuro. La crescita costante degli ultimi anni, unita alla solidità del tessuto economico, con oltre 1.800 imprese attive – un rapporto tra impresa e abitante particolarmente favorevole – e una forte presenza dell’artigianato, che costituisce un terzo della produzione locale, sottolinea la vitalità e la capacità di adattamento del territorio.Il Premio d’Europa, conferito nel 2012 in riconoscimento dell’impegno internazionale, rappresenta un ulteriore sigillo di approvazione per l’azione di Corciano sulla scena europea. Un riconoscimento prestigioso, condiviso con solo altre otto città italiane, che sottolinea l’importanza della cooperazione transfrontaliera e della promozione dei valori di dialogo e di pace.L’ottenimento del titolo di “Città” rappresenta un traguardo che va oltre la mera apposizione di una denominazione; è il coronamento di un percorso di crescita, di valorizzazione e di impegno per il futuro di Corciano, un segno tangibile dell’orgoglio di una comunità che guarda al domani con fiducia e determinazione.