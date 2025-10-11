Corsa agli armamenti: un’illusione pericolosa, un appello alla pace.

L’anelito alla pace, un imperativo morale e una necessità strategica, si scontra oggi con una spirale di militarizzazione globale che nega ogni promessa di sicurezza duratura.

L’incremento esponenziale delle spese militari, giustificato da narrazioni di deterrenza e stabilità, non produce altro che un’escalation di tensioni e un aumento del numero e dell’intensità dei conflitti armati, con conseguenze devastanti per le popolazioni civili, in particolare quelle palestinesi, vittime di un genocidio che richiede un’azione urgente e decisa.

La relazione intrinseca tra investimenti in armamenti e una presunta deterrenza è un’illusione pericolosa, un cortocircuito logico che devia risorse vitali da settori cruciali per il benessere collettivo.

È urgente invertire questa tendenza, reindirizzando i capitali destinati alla corsa agli armamenti verso la promozione dei diritti umani, il rafforzamento dei sistemi sanitari pubblici, la rivitalizzazione dell’istruzione e la costruzione di un futuro più equo e sostenibile.

Sinistra Italiana e Alleanza Verdi Sinistra si impegnano a promuovere un nuovo paradigma internazionale, fondato sul multilateralismo e sulla centralità delle istituzioni sovranazionali.

Il rispetto del diritto internazionale non è un optional, ma il pilastro di un ordine globale giusto e pacifico.

Quando il diritto internazionale viene violato, si spalanca la strada alla legge del più forte, e sono sempre le fasce più vulnerabili della popolazione a subire le conseguenze di questa anarchia.

Questo impegno si traduce in azioni concrete: la difesa dei diritti fondamentali, la promozione della cooperazione internazionale, la critica alle politiche militariste e la richiesta di una revisione radicale delle priorità di investimento.

La manifestazione imminente e la PerugiAssisi rappresentano un’occasione importante per amplificare queste istanze, per dare voce a chi soffre, per costruire un movimento di pace forte e determinato.

È un appello a riconcettualizzare la sicurezza non come accumulo di armi, ma come garanzia di diritti, equità e sviluppo per tutti.