Crisi al Consiglio Provinciale di Terni: Assenze e Tensioni Politiche

Un clima di tensione e assenza ha caratterizzato il mancato svolgimento della seduta del consiglio provinciale di Terni, giovedì pomeriggio. La riunione, preventivamente programmata, non si è potuta costituire a causa della flagrante carenza del numero minimo di partecipanti richiesto per la validità degli atti. Un quadro desolante che ha visto presenti unicamente i membri di Alternativa Popolare, il partito guidato dal presidente Stefano Bandecchi, unitamente al presidente stesso e al suo vice, Francesco Maria Ferranti.L’assenza massiccia dei rappresentanti sia del centrosinistra che del centrodestra ha impedito qualsiasi discussione sulle nomine cruciali all’interno dell’ente: la designazione del nuovo capo di Gabinetto e la conferma del direttore generale. L’urgenza di approvare la relativa variazione di bilancio, già precedentemente respinta dall’assemblea, si è scontrata con l’impossibilità di formare un’assemblea operativa.Il presidente Bandecchi ha espresso il suo disappunto, attribuendo l’evento a un comportamento che definisce “tradimento” da parte del centrodestra, il quale, a suo dire, si sarebbe schierato al fianco del centrosinistra per ostacolare l’azione di Alternativa Popolare e di lui stesso. Un’alleanza inattesa, che ha alterato gli equilibri politici preesistenti e ha gettato ombre sull’osservanza degli accordi precedentemente stipulati.”Abbiamo sempre dimostrato rispetto per gli impegni assunti, a livello nazionale e locale,” ha insistito Bandecchi, sottolineando la coerenza del suo partito. La mancata seduta non è quindi percepita come una semplice assenza, ma come un atto politico che riflette una strategia di contrasto e mina la capacità dell’amministrazione provinciale di proseguire nel suo operato. La situazione solleva interrogativi sulla tenuta degli equilibri politici all’interno della provincia di Terni e sulle prospettive future di governance dell’ente. La mancata approvazione della variazione di bilancio, inoltre, rischia di compromettere l’operatività di servizi essenziali e di rallentare l’attuazione di progetti strategici per il territorio.