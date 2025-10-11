Disarmo, Sanità e Istruzione: Urgente Cambiamento di Paradigma

L’urgenza di un cambiamento di paradigma nella gestione delle risorse globali si impone con forza, a fronte di una realtà segnata da conflitti persistenti e da un’escalation inarrestabile nella produzione di armamenti.

L’equazione tradizionale che lega la deterrenza militare alla sicurezza e alla pace si rivela fallace, anzi, si dimostra un fattore aggravante, un catalizzatore di violenza e sofferenza.

Invece di garantire stabilità, alimenta un ciclo vizioso di insicurezza e di disperazione, con conseguenze devastanti, come la tragedia in corso per il popolo palestinese, che urla la necessità di un’azione immediata e di una prospettiva di giustizia.

È imperativo rivedere le priorità, reindirizzando gli ingenti capitali attualmente destinati all’industria bellica verso investimenti strategici a favore dello sviluppo umano e del benessere collettivo.

La sanità pubblica, con la sua imprescindibile funzione di tutela della vita e di garanzia di pari accesso alle cure, e l’istruzione pubblica, pilastro fondamentale per la formazione di cittadini consapevoli e responsabili, sono settori che richiedono un sostegno massiccio e urgente.

Rafforzare queste infrastrutture sociali non è solo una questione di equità, ma una condizione necessaria per la costruzione di società resilienti e pacifiche.

Parallelamente, è fondamentale riaffermare il ruolo centrale del multilateralismo e delle istituzioni sovranazionali come strumenti di governance globale.

Il diritto internazionale, quando viene calpestato, non lascia spazio alla cooperazione e alla diplomazia, aprendo la strada all’esercizio arbitrario del potere e alla prepotenza dei più forti.

La tutela del diritto internazionale significa difendere la dignità di ogni individuo, soprattutto di coloro che sono più vulnerabili e marginalizzati.

L’impegno di Sinistra Italiana e di Alleanza Verdi Sinistra si traduce in un appello alla mobilitazione e alla partecipazione attiva dei cittadini, come testimonia la discussione in corso a Terni, preludio a una manifestazione e alla tradizionale PerugiAssisi.

Non si tratta solo di esprimere dissenso, ma di proporre alternative concrete, di costruire un futuro basato sulla solidarietà, sulla giustizia sociale e sulla risoluzione pacifica dei conflitti.

Si tratta di riscoprire e riaffermare i valori della pace, non come un’utopia irraggiungibile, ma come un obiettivo concreto, perseguibile attraverso l’azione collettiva e la trasformazione profonda delle nostre società.

L’imperativo è chiaro: disarmare le menti e le coscienze, reindirizzare le risorse verso la vita e la speranza, e ricostruire un mondo più giusto e pacifico per tutti.