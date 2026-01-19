Emissioni industriali a Terni: mappatura scientifica per la salute

Un’iniziativa scientifica di portata significativa sta gettando luce sulle emissioni industriali nella Conca ternana, con un focus particolare sull’area delle acciaierie.

Il progetto, frutto di una collaborazione sinergica tra Regione Umbria, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) e l’Università La Sapienza di Roma, mira a realizzare una mappatura spaziale ad alta risoluzione delle emissioni atmosferiche, andando oltre le tradizionali misurazioni e analizzando la composizione chimica del particolato atmosferico (PM10).

L’approccio, come sottolinea l’assessore regionale all’ambiente, Thomas De Luca, rappresenta un risultato tangibile dell’Accordo di programma Arvedi-Ast, improntato a un rigore metodologico scientifico.

Entro un anno e mezzo si prevede di disporre di un quadro completo e dettagliato, non solo delle emissioni in atto, ma anche della loro potenziale incidenza sulla salute pubblica.

Questo quadro permetterà di identificare le aree critiche e implementare soluzioni mirate e concrete, segnando un cambio di paradigma dopo decenni di approcci meno strutturati.

Il professor Lorenzo Massimi, responsabile scientifico dell’accordo e docente al Dipartimento di Biologia Ambientale della Sapienza, ha illustrato la metodologia del monitoraggio.

Il piano prevede campionamenti di particolato atmosferico in dieci siti esterni, strategicamente selezionati sulla base di uno studio preliminare del 2016, e, in modo innovativo, all’interno dell’acciaieria stessa, attraverso venti-venticinque postazioni di campionamento a basso flusso.

Le analisi si concentreranno non solo sull’identificazione dei principali elementi costitutivi del particolato, ma anche sulla valutazione del loro potenziale ossidativo, un fattore cruciale per comprendere l’impatto sulla salute e sull’ambiente.

Si analizzeranno inoltre la dispersione delle polveri e degli elementi inquinanti, delineando i percorsi di contaminazione.

Il direttore di ARPA Umbria, Alfonso Morelli, ha enfatizzato l’importanza di questa iniziativa come un approfondimento scientifico di alto livello, che unisce le competenze di istituzioni, mondo della ricerca, cittadini e imprese.

Questa collaborazione è fondamentale per generare dati affidabili e orientare in modo efficace le future prescrizioni ambientali, garantendo un equilibrio tra tutela ambientale e sviluppo industriale.

Giovanni Scordo, responsabile delle relazioni esterne di Arvedi-Ast, ha evidenziato come l’indagine possa fornire dati preziosi per migliorare la comprensione della qualità dell’aria e rafforzare la collaborazione esistente tra l’azienda e le istituzioni locali.

L’impegno dell’azienda, come ha dichiarato, è totale e volto a supportare attivamente l’iniziativa.

In definitiva, il progetto rappresenta un investimento strategico per la salute pubblica, per la sostenibilità ambientale e per il futuro produttivo del territorio ternano, aprendo la strada a un modello di sviluppo più responsabile e consapevole.