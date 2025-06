Erasmus+ per gli studenti palestinesi: Squarta chiede misure urgenti

In un momento storico segnato da un conflitto che dilania la regione di Gaza, l’europarlamentare Marco Squarta, voce di Fratelli d’Italia all’interno del gruppo ECR al Parlamento Europeo, solleva una questione di cruciale importanza: l’estensione delle opportunità formative offerte dal programma Erasmus+ agli studenti universitari palestinesi, direttamente colpiti dalla devastante situazione umanitaria e dal protratto stato di guerra. Squarta, in un’iniziativa volta a sensibilizzare la Commissione Europea, intende formalizzare una richiesta di misure straordinarie, anticipando la presentazione di un’interrogazione che miri a garantire un sostegno concreto a questi giovani.L’impegno di Squarta si fonda su una convinzione profonda: l’istruzione rappresenta un baluardo imprescindibile contro la violenza, l’odio e i radicalismi. In un contesto di profonda sofferenza e instabilità, la possibilità di accedere all’istruzione non è solo un diritto, ma un imperativo morale. La conoscenza, l’apprendimento e lo scambio culturale si configurano come strumenti potenti per la ricostruzione, sia personale che collettiva, offrendo una via d’uscita dalla spirale della distruzione e aprendo prospettive di futuro.L’europarlamentare richiama l’articolo 16 del Regolamento Erasmus+ 2021-2027, che conferisce alla Commissione Europea la facoltà di adottare misure eccezionali in risposta a crisi umanitarie di grave entità. L’esempio di Erasmus4Ukraine, implementato in seguito all’invasione russa dell’Ucraina, testimonia la possibilità di intervenire in modo tempestivo ed efficace per garantire la continuità formativa degli studenti coinvolti. L’analogia con la situazione in Palestina sottolinea l’urgenza di un’azione simile, adattata alle specifiche esigenze e ai rischi connessi al contesto attuale.Squarta non si limita a invocare un gesto di solidarietà, ma propone un approccio strategico e mirato. Richiede l’avvio di bandi straordinari, l’assegnazione di borse di studio dedicate e l’implementazione di percorsi di mobilità ibrida, in collaborazione con le università europee. Questi interventi non solo offrirebbero agli studenti palestinesi l’opportunità di proseguire i loro studi in un ambiente sicuro e stimolante, ma promuoverebbero anche un dialogo interculturale essenziale per la costruzione di ponti tra popoli.L’iniziativa di Squarta si inserisce in una visione più ampia dell’Europa: un continente che non si arrende alla distruzione, ma che sceglie di investire nel futuro dei suoi giovani, nella ricerca, nella conoscenza e nel coraggio di ricominciare. Un’Europa che, attraverso l’istruzione, promuove la pace, la comprensione reciproca e la speranza in un futuro migliore per tutti. L’obiettivo è offrire una via di fuga dalla disperazione, un percorso di crescita personale e professionale che permetta a questi giovani di diventare protagonisti attivi nella ricostruzione del loro paese e di contribuire alla creazione di un mondo più giusto e pacifico.