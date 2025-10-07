Festival a Perugia: un’onda di parità contro l’odio.

Il Festival internazionale per la parità di genere a Perugia si configura come un’iniziativa di capitale rilievo, un atto di visione che arricchisce il panorama culturale regionale, già noto per la sua capacità di accogliere eventi di respiro internazionale.

La sua nascita non è casuale, ma si inserisce in un contesto storico e sociale profondamente segnato da derive preoccupanti.

Il vicepresidente della Regione, Tommaso Bori, ha espresso un plauso sentito e un sostegno deciso, sottolineando la volontà di trasformare questo evento inaugurale in un percorso di crescita duratura, un laboratorio permanente di riflessione e azione.

L’emergenza odierna non si esaurisce nelle tragiche cronache di conflitti armati che lacerano il pianeta.

Essa permea il tessuto delle nostre comunità, manifestandosi in forme subdole e pervasive, alimentate da un linguaggio aggressivo e intollerante che dilaga sui social media.

Questo clima di ostilità verbale, spesso mascherato da ironia o disinteresse, rappresenta un terreno fertile per la violenza psicologica e, troppo spesso, fisica.

L’intersezione di identità – genere, orientamento sessuale, etnia, religione, provenienza – amplifica la vulnerabilità di individui e gruppi.

Le donne, in particolare, si trovano ad affrontare un carico sistematico di discriminazioni e aggressioni, una realtà inequivocabilmente documentata dai dati.

La violenza di genere, dunque, non è un fenomeno isolato, ma una manifestazione estrema di una disuguaglianza più ampia che permea le strutture sociali ed economiche.

Il valore aggiunto di questo festival risiede nella sua adozione di un approccio intersezionale e multidisciplinare.

La parità di genere non può essere affrontata come un tema isolato, ma deve essere integrata in ogni ambito della vita, dall’economia all’istruzione, dalla ricerca scientifica alle relazioni interpersonali.

Solo attraverso un’analisi complessa e una prospettiva ampia è possibile sradicare le radici profonde della discriminazione e costruire una società veramente equa e inclusiva.

Questa iniziativa rappresenta un investimento strategico per la regione, un impegno concreto per promuovere la cultura del rispetto e della tolleranza.

Il sostegno regionale non è un atto di cortesia, ma un riconoscimento dell’importanza cruciale di questo festival come strumento per contrastare l’odio, promuovere l’empowerment femminile e costruire un futuro in cui ogni individuo possa realizzare il proprio potenziale, libero da pregiudizi e discriminazioni.

Si tratta di un’occasione per coltivare “anticorpi” culturali in grado di proteggere la comunità dalle insidie dell’intolleranza e della violenza, online come offline.

L’auspicio è che questo festival diventi un punto di riferimento nazionale e internazionale per la promozione della parità di genere e la costruzione di una società più giusta e inclusiva per tutti.