Finanziamento regionale per Città di Castello: messa in sicurezza viabilità a rischio idrogeologico

La Giunta Regionale ha stanziato 400.000 euro al Comune di Città di Castello, nell’ambito di un più ampio piano di prevenzione del rischio idrogeologico che investe l’intera regione.

Questo finanziamento, inserito in un quadro complessivo di oltre 3,4 milioni di euro destinati a interventi prioritari per la salvaguardia delle infrastrutture e la tutela della sicurezza pubblica, si focalizza sulla messa in sicurezza di un tratto cruciale della viabilità comunale.

L’area interessata, che collega la frazione di Lerchi con il Comune di Monte Santa Maria Tiberina, presenta una particolare vulnerabilità geologica.

L’intervento si rende necessario a seguito di analisi approfondite che hanno evidenziato la presenza di una parete rocciosa instabile, dalla quale si verificano distacchi di materiale lapideo.

Questi eventi, sebbene attualmente limitati, rappresentano una potenziale minaccia per la circolazione veicolare e, soprattutto, per l’incolumità dei cittadini.

La decisione di destinare queste risorse non è un’azione isolata, ma riflette una strategia regionale volta a consolidare la resilienza del territorio.

La prevenzione del rischio idrogeologico, in particolare nelle aree caratterizzate da morfologia complessa e da una storia di eventi critici, è una priorità assoluta.

Il finanziamento a Città di Castello si integra in un approccio proattivo che mira a identificare e mitigare i fattori di rischio prima che si traducano in emergenze costose e potenzialmente drammatiche.

L’intervento previsto non si limita alla mera rimozione del materiale instabile.

Saranno probabilmente implementate soluzioni ingegneristiche avanzate, che potrebbero includere sistemi di ancoraggio, opere di terrazzamento, o la realizzazione di barriere di protezione, in grado di garantire la stabilità della parete rocciosa nel tempo e di prevenire futuri distacchi.

La progettazione terrà conto non solo degli aspetti tecnici, ma anche di quelli ambientali, per minimizzare l’impatto sull’ecosistema circostante e per favorire la rivegetazione delle aree interessate.

Come sottolineato dall’Assessore Regionale alle Infrastrutture, Francesco De Rebotti, l’impegno regionale nei confronti dei Comuni è costante e mirato a fornire strumenti concreti per affrontare le sfide legate alla gestione del territorio.

Investire nella prevenzione non è solo una questione di responsabilità, ma anche di lungimiranza economica.

Ridurre i rischi significa evitare costi elevati derivanti da interventi di emergenza, riparazioni urgenti e, soprattutto, prevenire danni alle persone.

La continuità dei collegamenti viari, elemento vitale per lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali, è un obiettivo primario che si persegue attraverso un approccio sistemico e basato su dati scientifici accurati.

Questo finanziamento rappresenta un tassello importante in un percorso più ampio volto a rendere il territorio più sicuro, più resiliente e più capace di affrontare le sfide del futuro.