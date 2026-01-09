Foligno City Brand: Ridefinire l’Identità, Costruire il Futuro.

Il progetto “Foligno City Brand” si configura come un’iniziativa strategica volta a ridefinire e proiettare l’identità di Foligno in un panorama nazionale e internazionale sempre più competitivo.

L’ambizione non si limita al mero rafforzamento dell’immagine, ma mira a costruire una narrazione complessa e sfaccettata che rifletta la ricchezza culturale, il dinamismo commerciale e il potenziale turistico della città.

L’iniziativa, promossa dall’assessora al commercio Elisabetta Ugolinelli, con il contributo delle colleghe Michela Giuliani (turismo) e Alessandra Leoni (cultura), assume un carattere trasversale, riconoscendo l’interdipendenza cruciale tra questi tre settori per la prosperità complessiva di Foligno.

Si tratta di un approccio integrato che guarda oltre le singole discipline, comprendendo che l’attrattiva di una città si fonda sulla coesistenza armoniosa di attività economiche, offrate culturali e esperienze turistiche uniche.

Il cuore del progetto è una fase di ascolto e raccolta dati.

Un questionario, distribuito sia in formato digitale sul sito istituzionale che in versione cartacea per raggiungere un pubblico più ampio, sarà lo strumento primario per sondare la percezione che il pubblico ha di Foligno.

Questo strumento non intende semplicemente misurare il gradimento, ma approfondire la comprensione dei valori associati alla città, i suoi punti di forza percepiti e le aree di potenziale miglioramento.

L’analisi delle risposte fornirà un quadro dettagliato delle aspettative dei visitatori, dei residenti e degli stakeholder, informando le successive decisioni strategiche.

L’assessora Giuliani sottolinea che l’obiettivo ultimo è la definizione di strategie mirate, capaci di plasmare il futuro di Foligno come destinazione sempre più desiderabile.

Questo implica non solo il miglioramento dell’offerta turistica esistente – musei, eventi, strutture ricettive – ma anche l’identificazione di nuove opportunità di sviluppo, come il turismo esperienziale, il turismo sostenibile e il turismo legato alla cultura enogastronomica locale.

La visione è quella di creare un ecosistema turistico resiliente, in grado di attrarre visitatori di diversa provenienza e con interessi differenti, contribuendo alla creazione di posti di lavoro e alla crescita economica della città.

Il progetto “Foligno City Brand” non è una semplice operazione di marketing, ma un investimento nel futuro di Foligno, un impegno a costruire una narrazione autentica e coinvolgente che valorizzi il patrimonio culturale e le potenzialità economiche della città, posizionandola come una destinazione di eccellenza nel panorama italiano e internazionale.

Si tratta di un processo continuo di ascolto, analisi e innovazione, volto a costruire un’identità forte e duratura per Foligno.