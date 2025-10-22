Foligno: Piano per una Città Resiliente e Innovativa

Foligno Progetta il Futuro: Un Piano di Sviluppo Urbano Sostenibile per una Città Resiliente e InnovativaA Palazzo Trinci a Foligno, si è ufficialmente aperto un nuovo capitolo per il futuro della città, con la presentazione del Programma di Sviluppo Urbano Sostenibile (PSUS), un ambizioso piano di interventi sostenuti da un investimento di 9 milioni di euro.

Questa iniziativa si inserisce nell’implementazione dell’Agenda Urbana dell’Umbria per il ciclo di programmazione 2021-2027, un percorso strategico volto a promuovere la coesione territoriale e a migliorare la qualità della vita nei centri urbani.

L’evento di Foligno, uno dei cinque previsti nelle città umbre coinvolte (Perugia, Terni, Città di Castello e Spoleto), ha evidenziato come l’Umbria stia ponendo al centro del proprio sviluppo urbano l’innovazione e la sostenibilità.

La dotazione finanziaria, quantificata in 8,3 milioni di euro provenienti dai Fondi Europei (FESR), con un cofinanziamento comunale obbligatorio di 1,5 milioni, e 810.000 euro provenienti dai Fondi Europei Sociali (FSE+), rappresenta un’opportunità cruciale per affrontare le sfide contemporanee e costruire un futuro più prospero per la comunità.

Il PSUS di Foligno, intitolato “Riconnettere cultura, ambiente e qualità della vita”, non è semplicemente un elenco di interventi, ma una visione integrata che mira a rafforzare i legami tra i diversi aspetti della vita cittadina.

L’obiettivo è creare un ambiente urbano più vivibile, inclusivo e resiliente, in grado di rispondere alle esigenze di una popolazione sempre più attenta alla sostenibilità e al benessere.

Il piano si articola in una serie di progetti mirati, che spaziano dalla riqualificazione degli spazi pubblici al potenziamento dei servizi digitali, dall’incremento delle infrastrutture ciclabili all’inclusione socio-lavorativa.

Tra gli interventi più significativi spiccano:* Mobilità Sostenibile: Un investimento di 1,6 milioni di euro per ampliare e migliorare la rete ciclabile, promuovendo un modello di trasporto alternativo e a basso impatto ambientale.

* Valorizzazione del Patrimonio Culturale: Riqualificazione e restauro del Parco dei Canapé (1,1 milioni di euro) e creazione di un ponte sospeso per collegare il Museo di Palazzo Trinci e il Museo della Stampa (467mila euro), offrendo nuove prospettive sulla storia e l’identità della città.

* Spazi per la Comunità: Realizzazione di un ascensore e ampliamento degli spazi museali a Palazzo Orfini-Podestà (1,3 milioni di euro) e riqualificazione del Parco Sportivo di Sterpete (1 milione di euro), con la creazione di nuove aree dedicate allo sport, al gioco e al fitness.

* Servizi al Cittadino: Riqualificazione della Biblioteca comunale Dante Alighieri (600mila euro), con la creazione di un Centro Famiglia, e sviluppo di una piattaforma informatica avanzata per la gestione della viabilità (452mila euro).

* Innovazione Digitale: Realizzazione di un “Digital Twin” (403mila euro), una replica virtuale della città che consentirà di simulare diversi scenari e di ottimizzare la gestione dei servizi urbani.

* Inclusione Sociale: Investimenti mirati a sostegno delle famiglie (FSE+) e all’inclusione lavorativa (FSE+), con l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze e di promuovere l’integrazione sociale.

* Verde Urbano: Potenziamento delle aree verdi (Sterpete, Aeroporto e Canapé), con interventi di imboschimento, irrigazione e monitoraggio della salute delle piante (583mila euro), per migliorare la qualità dell’aria e la biodiversità urbana.

Il Sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha sottolineato come questo piano rappresenti un impegno concreto verso la comunità, trasformando idee in progetti realizzabili e consolidando la collaborazione tra istituzioni e cittadini.

Il Vicepresidente della Giunta Regionale, Tommaso Bori, ha invece evidenziato il valore della pianificazione condivisa come strumento per costruire un futuro più equo e competitivo per l’intera regione, sottolineando l’importanza di un approccio integrato e partecipativo per affrontare le sfide del futuro.

Il PSUS di Foligno non è solo un investimento economico, ma un investimento nel futuro della comunità, un passo verso una città più vivibile, inclusiva e sostenibile.