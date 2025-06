Foligno: Piano strategico Imu-Tari, rafforzata la lotta all’evasione

Foligno rafforza la lotta all’evasione e all’elusione fiscale Imu-Tari: un piano strategico per il 2025L’amministrazione comunale di Foligno ha presentato il consuntivo delle attività relative all’Imu e alla Tassa Rifiuti Urbanistici (Tari) per l’esercizio 2024, delineando al contempo un piano d’azione ambizioso per il 2025. I risultati ottenuti nel corso dell’anno appena concluso testimoniano un significativo rafforzamento della capacità di recupero crediti da parte dell’ente, con un impatto positivo sulle risorse disponibili per la collettività.Il vicesindaco e assessore al bilancio, Riccardo Meloni, ha evidenziato come, grazie a un’azione mirata degli uffici tributari, siano stati riscossi complessivamente 1.786.117,24 euro tra imposta, sanzioni e interessi relativi all’Imu e alla Tari. Questa cifra rappresenta un incremento sostanziale rispetto all’anno precedente, quando i riscossioni avevano raggiunto quota 1.216.522,53 euro. Questo miglioramento è attribuibile sia alla maggiore efficacia delle procedure di accertamento e notifica, sia all’intensificazione delle attività di recupero crediti, che includono solleciti, intimazioni e preavvisi di fermi amministrativi.Il piano per il 2025 prevede un’analisi approfondita e un’ottimizzazione continua dei processi di riscossione, ponendo l’accento su un approccio proattivo per prevenire l’evasione e l’elusione. Un elemento chiave del piano è la capacità di collegare e incrociare dati provenienti da diverse fonti ufficiali, tra cui l’Agenzia delle Entrate, il Catasto, l’Anagrafe, i fornitori di utenze (idriche, elettriche e gas), i registri di locazioni, la Camera di Commercio, le SCIA (Segnalazioni Certificate di Inizio Attività) e i gestori dei servizi urbani (Vus Spa). L’integrazione di queste informazioni permetterà di identificare con maggiore precisione situazioni di irregolarità e di intervenire in modo tempestivo.Oltre al monitoraggio dei versamenti omessi, l’azione dell’amministrazione si concentrerà su controlli specifici per l’Imu, riguardanti la classificazione degli immobili, l’applicazione delle aliquote agevolate e la verifica della correttezza delle dichiarazioni. Per la Tari, l’obiettivo primario è l’ampliamento della base imponibile, incentivando la dichiarazione di nuove abitazioni e attività commerciali.L’impegno a contrastare l’evasione fiscale si inserisce in una più ampia strategia di sviluppo territoriale, volto a garantire servizi pubblici di qualità, a preservare il patrimonio infrastrutturale e a promuovere una crescita economica sostenibile. La lotta all’evasione non è solo una questione di recupero crediti, ma rappresenta un atto di responsabilità nei confronti della comunità e un investimento per il futuro di Foligno. Le attività avviate nel primo semestre del 2024 proseguiranno con maggiore intensità nel secondo, con l’obiettivo di superare i risultati raggiunti nell’anno precedente e di rafforzare ulteriormente la capacità di contrasto all’illegalità finanziaria.