Forza Italia Forma i Giovani: Gubbio, Accademia della Libertà

Il rinnovamento politico passa imprescindibilmente attraverso la formazione di una leadership competente e preparata. È con questa consapevolezza che Forza Italia ha inaugurato a Gubbio un nuovo programma di sviluppo delle competenze per il suo movimento giovanile, un’iniziativa fortemente voluta e introdotta dal segretario Antonio Tajani nell’ambito dell’evento “L’Accademia della Libertà”.La scelta di Gubbio non è casuale. La città umbra ha storicamente rappresentato un punto di ripartenza per il partito, un luogo simbolo della ripresa delle attività politiche dopo la pausa estiva. Oggi, questo ritorno assume una valenza ancora più profonda: non si tratta semplicemente di ricominciare, ma di proiettarsi verso il futuro, fornendo alle nuove generazioni gli strumenti necessari per incarnare e promuovere i valori fondanti del liberalismo italiano.La responsabile del progetto, Stefania Craxi, ha evidenziato come l’appartenenza politica non possa limitarsi a un mero sentimento di affiliazione. È fondamentale un’approfondita comprensione dei principi liberali, garantisti e riformisti che guidano l’azione del partito. Essere liberali, infatti, implica una profonda riflessione sulla libertà individuale, sul ruolo dello Stato, sulla giustizia e sull’equità sociale, elementi che richiedono un’analisi critica e una costante verifica. L’identità politica, pertanto, non è un’etichetta da esibire, ma un patrimonio di conoscenze, valori e competenze da coltivare e applicare.Tajani ha posto l’accento sul ruolo sempre più determinante delle giovani generazioni all’interno del partito, evidenziando come molti di loro abbiano già assunto ruoli di responsabilità a livello locale, mentre altri si avvicinano per la prima volta al mondo della politica. L’obiettivo primario non è soltanto acquisire consensi elettorali, ma sviluppare le capacità di governo, di amministrazione efficiente e di gestione delle risorse pubbliche. Per questo motivo, il partito continuerà a investire in percorsi di formazione specifici per amministratori locali, fornendo loro gli strumenti necessari per affrontare le sfide della governance contemporanea.Il recente incremento del consenso elettorale tra i giovani, dai 18 ai 40 anni, testimonia l’importanza di un approccio politico che vada oltre la retorica e l’appello superficiale ai giovani. È necessario offrire un progetto politico concreto, basato su valori condivisi, proposte innovative e un’offerta formativa qualificata. Forza Italia si impegna a rappresentare una garanzia di futuro per le nuove generazioni, promuovendo un percorso di crescita personale e professionale, e offrendo loro l’opportunità di partecipare attivamente alla vita politica e sociale del Paese. Il percorso avviato a Gubbio segna una tappa significativa in questo impegno, un investimento nel capitale umano che rappresenta la vera forza del partito e il motore del cambiamento.