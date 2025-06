Forza Italia riparte: boom di tesseramenti e focus sul territorio perugino.

La ripresa democratica e il rinnovato interesse per la politica locale segnano un momento cruciale per Forza Italia in provincia di Perugia, come testimonia l’avvio della campagna di tesseramento. Dopo un periodo di rallentamento, legato alle circostanze eccezionali del 2022, si registra un dinamismo inarrestabile: l’incremento delle iscrizioni nel 2023 ha superato il 21%, e le proiezioni per il 2024 puntano a un numero di tesserati ben superiore alla soglia del migliaio, indicando una volontà di partecipazione civica in crescita.L’impegno sul territorio si traduce in un’intensificazione delle attività di contatto diretto con i cittadini. Le “Giornate del Tesseramento”, con gazebo allestiti nelle piazze e nei luoghi strategici delle città, rappresentano un’occasione imprescindibile per dialogare, ascoltare le esigenze del territorio e rinsaldare il legame con la comunità. L’iniziativa non si limita al semplice adempimento burocratico, ma mira a creare un momento di aggregazione e condivisione di valori. La presenza dei giovani militanti, coinvolti attivamente, rafforza il legame intergenerazionale e proietta il partito verso il futuro.Il calendario degli eventi prevede una serie di appuntamenti mirati a coinvolgere specifici bacini elettorali: Spoleto, Umbertide, Città di Castello, Marsciano, Foligno, con un focus particolare su aree come la Valnerina e il Lago Trasimeno. Incontri con dirigenti locali, amministratori eletti e militanti, coordinati da figure chiave come Filippo Ugolini e Tommaso Campagni, mirano a definire strategie specifiche per ogni territorio, tenendo conto delle peculiarità e delle aspettative della popolazione.L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di attività, come il progetto “Forza Italia Forza di Territorio”, che ha visto Forza Italia impegnata in un percorso di ascolto attivo e collaborazione con le categorie economiche, i sindacati e il mondo della sanità. Questo approccio partecipativo e inclusivo riflette la volontà del partito di essere un punto di riferimento concreto per i cittadini, proponendo soluzioni innovative e rispondendo alle reali necessità del territorio.Parallelamente al tesseramento, Forza Italia si prepara alla campagna del 2% a favore delle organizzazioni non profit, sottolineando l’importanza del sostegno alla società civile e promuovendo i valori della solidarietà e della responsabilità sociale.Come sottolinea la segretaria provinciale Fiammetta Modena, questo intenso programma di attività riflette un impegno totale e condiviso da tutti i membri di Forza Italia, con l’obiettivo di consolidare la presenza del partito sul territorio, promuovere i valori della libertà, della moderazione e della persona, e contribuire attivamente alla crescita e al benessere della comunità perugina. Si tratta di un percorso di riscoperta e rafforzamento delle radici, volto a costruire un futuro di prosperità e coesione sociale.