Forza Italia Umbria: Nuovo Piano Sociosanitario, Ascolto e Innovazione

Il Gruppo consiliare di Forza Italia in Umbria ha lanciato un’iniziativa di ampio respiro, volta a definire una visione innovativa per il futuro del Piano Sociosanitario Regionale.

L’obiettivo, ben oltre la mera presentazione di proposte formali, è costruire un documento programmatico profondamente radicato nelle reali esigenze della comunità umbra, un’espressione tangibile del sentire collettivo.

Questa iniziativa non si configura come un mero esercizio di programmazione, ma come un percorso partecipativo che coinvolge attivamente cittadini, professionisti sanitari, amministrazioni locali e associazioni del terzo settore.

L’approccio metodologico prescritto si fonda su un’approfondita fase di ascolto sul territorio, organizzata attraverso incontri mirati e tavoli di discussione tematici.

Questi momenti di confronto non si limiteranno all’analisi delle criticità emergenti, ma si focalizzeranno anche sull’individuazione di soluzioni creative e modelli di welfare innovativi, capaci di rispondere alle sfide demografiche e sociali del nostro tempo.

La necessità di un ripensamento radicale del sistema sociosanitario regionale emerge con particolare urgenza, alla luce delle problematiche strutturali che affliggono il settore.

La carenza di posti letto nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), le lunghe liste di attesa per i servizi specialistici, l’inadeguatezza delle strutture territoriali e la difficoltà di garantire un’assistenza domiciliare efficace rappresentano solo alcune delle criticità che il nuovo Piano dovrà affrontare con determinazione.

L’impegno del Gruppo consiliare di Forza Italia si concretizzerà attraverso una serie di azioni coordinate, che includono l’analisi dei dati epidemiologici, la valutazione dell’efficienza delle risorse esistenti e la verifica dell’attuazione degli impegni presi dalle precedenti amministrazioni.

In particolare, si richiederà un monitoraggio accurato dell’implementazione delle misure previste per l’ampliamento dell’offerta di posti letto in RSA e per il potenziamento dei servizi di prossimità.

Il percorso di ascolto territoriale avrà come primi appuntamenti Spoleto, l’area del Trasimeno e l’Orvietano, per poi estendersi a tutti i territori e i presidi ospedalieri della regione.

Si intende privilegiare un approccio partecipativo e inclusivo, evitando forme di comunicazione di massa e favorendo un dialogo diretto con le comunità locali.

La raccolta firme lanciata a Castiglione del Lago, con particolare attenzione alla popolazione anziana, testimonia l’urgenza di affrontare la questione dell’assistenza agli anziani, una priorità assoluta per il Gruppo consiliare.

L’ambizione di Forza Italia non è semplicemente quella di partecipare alla stesura del Piano Sociosanitario Regionale, ma di guidare un processo di cambiamento profondo, che metta al centro la persona e la sua dignità, garantendo un accesso equo e tempestivo ai servizi essenziali, promuovendo l’integrazione tra assistenza sanitaria e sociale e investendo nel capitale umano e nell’innovazione tecnologica.

Il nuovo Piano dovrà essere uno strumento per costruire un futuro più giusto, inclusivo e sostenibile per l’Umbria.