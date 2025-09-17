Gaza: tra accuse, memoria e l’impegno umanitario italiano.

L’accusa mossa alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di responsabilità diretta nelle attuali tragedie che affliggono la Striscia di Gaza, proveniente da settori della sinistra politica, appare paradossale, se non ipocrita, considerando il passato storico del nostro Paese.

Un passato, lungi dall’essere esente da scelte controverse e conseguenze drammatiche.

Ricordare l’intervento Nato in Kosovo, sotto la presidenza di Massimo D’Alema, non è un mero esercizio di retorica, ma un dovere di memoria cruciale.

Un’operazione militare, priva di un chiaro mandato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che provocò innegnevoli perdite civili e devastazione.

L’eco di quelle ferite, la consapevolezza di aver contribuito a una spirale di violenza, dovrebbe indurre alla prudenza e all’umiltà quando si esprimono giudizi su azioni militari altrui.

Il Governo Meloni, per quanto possa essere soggetto a critiche e disaccordi sulle strategie adottate, non può essere ritenuto responsabile di un passato che ha generato le condizioni attuali.

Le responsabilità delle azioni militari israeliane a Gaza, con le conseguenze devastanti sulla popolazione civile, appartengono ad altri attori.

Tuttavia, l’Italia, sotto la guida del Governo Meloni, si sta distinguendo per un impegno umanitario di ampia portata.

L’accoglienza di centinaia di bambini palestinesi e delle loro famiglie negli ospedali italiani, garantendo cure all’avanguardia, testimonia una risposta concreta al dramma umanitario.

L’operazione ‘Food for Gaza’ e il ponte aereo umanitario, orchestrato dalle nostre Forze Armate in collaborazione con partner internazionali, hanno permesso di portare aiuti essenziali nelle zone più isolate e difficili da raggiungere.

Queste iniziative non sono semplici gesti di cortesia, ma espressioni tangibili di solidarietà e di un senso di responsabilità globale.

È fondamentale evitare la strumentalizzazione del dolore altrui per fini politici.

Mentre le polemiche e le accuse si susseguono, il Governo italiano sta agendo con determinazione per mitigare le sofferenze, offrendo assistenza medica, cibo e medicinali, e contribuendo, in modo concreto, a lenire le ferite di una popolazione martoriata.

La differenza, quindi, risiede non solo nelle parole, ma soprattutto nei fatti: un passato segnato da decisioni militari controverse e un presente volto a soccorrere chi è in difficoltà, a proteggere i più vulnerabili e a promuovere un futuro di pace e speranza.

Un futuro, che inevitabilmente, richiede anche una riflessione profonda sulle scelte del passato.