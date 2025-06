Gerusalemme, aria sospesa: l’attesa di una risposta iraniana.

Un’atmosfera di sospensione, quasi irreale, avvolge Gerusalemme venerdì mattina. Le arterie stradali sono deserte, gli aeroporti inattivi, gli accessi ai villaggi palestinesi sigillati. La popolazione, incollata a radio e televisioni, attende con apprensione le conseguenze dell’azione israeliana, intravedendo, nell’escalation del conflitto, una risposta iraniana. La testimonianza di Moreno Caporalini, cooperante perugino impegnato in un progetto di sviluppo in Palestina, restituisce un quadro di profonda incertezza e profondo smarrimento.Caporalini, rientrato nella notte dai territori, descrive un risveglio segnato dalle sirene, un allarme percepito attraverso un suono particolarmente angosciante. La sensazione prevalente, tra la gente, non è tanto la paura, quanto una stanchezza profonda, mischiata a rabbia repressa e ad una rassegnazione amara. L’attacco all’Iran non è più un’ipotesi, ma una previsione quasi inevitabile, un punto di convergenza per un clima di tensione che serpeggia da tempo nella regione. Due anni di crescente instabilità hanno esacerbato le fratture e alimentato il timore di un conflitto più ampio.Il lavoro di Caporalini, svolto tra Nablus e Ramallah, si inserisce in un contesto di cooperazione internazionale volto a promuovere lo sviluppo sostenibile e la resilienza delle comunità palestinesi. Il progetto, finanziato dall’Associazione dei Comuni del Trasimeno e realizzato da Felcos Umbria, si focalizza sulla gestione ambientale e la valorizzazione dei rifiuti, aree cruciali per migliorare la qualità della vita e rafforzare l’autonomia delle comunità locali. Felcos Umbria, con la sua missione di promozione di politiche di sviluppo sostenibile, buona governance e crescita sociale ed economica, rappresenta un ponte tra il territorio umbro e le realtà palestinesi, offrendo competenze e risorse per affrontare le sfide ambientali e sociali.L’obiettivo ultimo del progetto è l’istituzione di un sistema di raccolta differenziata, un traguardo ambizioso che richiede un cambiamento radicale nelle abitudini e nelle infrastrutture, ma che rappresenta un passo fondamentale verso un futuro più sostenibile e prospero. In un contesto di conflitto e incertezza, la perseveranza nel perseguire questo obiettivo testimonia la speranza di una futura riconciliazione e di una pacifica convivenza. La resilienza delle comunità palestinesi, la dedizione dei cooperanti e il sostegno di istituzioni come Felcos Umbria rappresentano un faro di speranza in un momento storico particolarmente difficile.