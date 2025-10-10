Giovanni Parapini premiato per la comunicazione responsabile e il futuro sostenibile.

Il riconoscimento alla comunicazione responsabile, giunto alla ventiduesima edizione, ha celebrato Giovanni Parapini, direttore di Rai Umbria, per il suo impegno e la sua visione strategica nell’integrazione della comunicazione con lo sviluppo del territorio.

Il premio, conferito dall’Università Bocconi nell’ambito del Salone della CSR (Corporate Social Responsibility) e dell’Innovazione Sociale, sottolinea come la comunicazione pubblica possa fungere da potente motore di progresso locale.

L’edizione 2025 di Areté, prestigioso forum dedicato alla responsabilità sociale e all’innovazione, ha scelto come tema cardine “Economie e Responsabilità”, un’indagine complessa che interroga il futuro del capitalismo alla luce delle crescenti disuguaglianze e delle sfide ambientali.

Questo focus non è isolato, ma si inserisce in un programma ampliato e diversificato, che riflette la volontà di Areté di essere un osservatorio multidisciplinare sul cambiamento sociale ed economico.

Il presidente di Areté, Enzo Argante, ha delineato una visione ambiziosa per il futuro del forum, evidenziando come l’avvento dell’Intelligenza Artificiale (IA) stia inesorabilmente rimodellando le dinamiche sociali ed economiche.

La sezione “Intelligenze” si propone di analizzare criticamente le implicazioni etiche, giuridiche e lavorative dell’IA, promuovendo una riflessione consapevole sui suoi potenziali benefici e rischi.

Parallelamente, “Reginae, ArteCulture Design” si focalizza sul ruolo cruciale della creatività e del patrimonio culturale come fattori di sviluppo locale, sostenendo che la rigenerazione economica passa anche attraverso il recupero e la valorizzazione dell’identità culturale e della tradizione artigiana.

Infine, “Finanza Amica” ribadisce l’importanza di un approccio finanziario che vada oltre il mero profitto, misurando l’impatto sociale e ambientale degli investimenti e promuovendo modelli di business sostenibili.

A fornire una profonda analisi del tema centrale, il premio si è affidato alla riflessione di Stefano Zamagni, figura di riferimento nell’ambito dell’economia civile, che ha saputo illuminare le complessità del rapporto tra sviluppo economico, responsabilità sociale e benessere collettivo.

La giuria, presieduta dal rettore dell’Università Bocconi Francesco Billari, ha sottolineato la capacità di Rai Umbria, sotto la guida di Giovanni Parapini, di coniugare efficacemente comunicazione, territorio e responsabilità sociale, incarnando i valori promossi dall’iniziativa Areté.