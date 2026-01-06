Giubileo in Umbria: Un’Eredità Francescana che Proietta al 2026

Il Giubileo non si conclude, ma si evolve, proiettando la sua eredità nel 2026, anno dedicato all’Umbria e segnato dal “Giubileo dell’Umbria” stesso.

Questo passaggio non è una mera transizione, bensì l’opportunità di consolidare un ecosistema complesso, capace di armonizzare spiritualità, patrimonio culturale e miglioramento dei servizi alla persona, con un’attenzione particolare ai bisogni dei cittadini, come sottolineato dalla Presidente della Regione, Stefania Proietti.

L’imminente celebrazione dell’Ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco rappresenta un evento di portata nazionale e internazionale, destinato a lasciare un’impronta duratura nella storia dell’Umbria.

Il suo rilievo è amplificato dalla riconferma della festività nazionale del 4 ottobre 2026, un segnale tangibile del valore attribuito a questa ricorrenza a livello nazionale.

Questo traguardo non si configura solo come un momento di commemorazione, ma come un ponte verso il futuro, un’occasione per riflettere sul significato dell’eredità francescana e per proiettarla nel contesto contemporaneo.

Un pilastro fondamentale di questo percorso è il ricco calendario di iniziative culturali in preparazione all’Ottocentenario.

L’esposizione “Giotto e San Francesco.

Una rivoluzione nell’Umbria del Trecento” si presenta come un primo e significativo tassello, non solo per la sua eccellenza artistica, ma anche per la sua strategia di divulgazione.

L’esposizione, prevista dal 14 marzo al 14 giugno 2026, non si limiterà agli spazi della Galleria Nazionale dell’Umbria, ma si svilupperà attraverso un percorso diffuso in numerose località delle province di Perugia e Terni.

Questo approccio decentralizzato mira a coinvolgere un pubblico più ampio, a valorizzare il patrimonio diffuso del territorio e a stimolare la creazione di un legame emotivo e culturale con l’eredità francescana.

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di valorizzazione del territorio umbro, che prevede interventi di riqualificazione urbana, sviluppo del turismo sostenibile e promozione di prodotti tipici.

L’obiettivo è quello di creare un circolo virtuoso che generi benefici economici e sociali duraturi per la comunità.

Il Giubileo dell’Umbria non è solo un evento culturale, ma un’opportunità per costruire un futuro più prospero e inclusivo per la regione.

Si tratta di un’occasione unica per riconfermare l’Umbria come terra di spiritualità, arte e innovazione, un luogo di incontro e di scambio tra culture diverse.

La visione è quella di un’Umbria che guarda al futuro con fiducia, forte delle sue radici e aperta alle nuove sfide.