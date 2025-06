Gualdo Tadino: bandiere di pace tra crisi globali e impegno etico.

Sulle finestre del municipio di Gualdo Tadino, un tricolore palestinese, il gialloblu del conflitto ucraino e la bandiera della pace – dono del collega Flavio Lotti, testimone di Gerusalemme e della Fondazione PerugiAssisi – compongono un’immagine che trascende la mera decorazione civica. È un atto di profonda riflessione, un segnale lanciato dal Sindaco Massimiliano Presciutti e dall’amministrazione comunale in risposta alla crescente complessità delle crisi globali che segnano il nostro tempo.Il gesto non è un’affermazione isolata, ma l’espressione concreta di un impegno radicato. L’amministrazione gualdese ha abbracciato, fin dallo scorso marzo, la campagna ‘Ripudia’ promossa da Emergency, un chiaro posizionamento etico che ripudia la guerra in ogni sua forma. L’esposizione delle bandiere è la materializzazione di un pensiero che, nel contesto attuale, assume un’urgenza particolare. La guerra, in ogni suo teatro – dalla Striscia di Gaza all’Ucraina – si rivela un fallimento della diplomazia, un’aberrazione che consuma vite innocenti e disgrega comunità.La bandiera palestinese, in particolare, simboleggia una tragedia umanitaria in corso, un genocidio che richiede una risposta internazionale ferma e immediata. Il conflitto in Ucraina, con la sua devastazione e le sue implicazioni geopolitiche, rappresenta una sfida alla sicurezza europea e all’ordine internazionale. Tuttavia, è fondamentale evitare un’illusione di esaustività. Le cronache sono costellate di conflitti minori, spesso ignorati dai media, che continuano a irrigare di sangue diverse aree del pianeta, alimentando disperazione e migrazioni forzate.La bandiera della pace, donata il 25 aprile, un giorno simbolo di liberazione e di speranza, incarna l’aspirazione a un futuro in cui il dialogo e la cooperazione prevalgano sulla forza bruta. Non è un’utopia ingenua, ma un imperativo morale, un obbligo verso le generazioni future. Costruire un mondo più giusto richiede non solo la condanna della violenza, ma anche un impegno costante per la promozione della giustizia sociale, dell’educazione alla pace e dello sviluppo sostenibile. L’azione del Comune di Gualdo Tadino, con questa sua scelta simbolica, si configura come un invito a riflettere, ad agire, a costruire attivamente un futuro di speranza e di convivenza pacifica, al di là delle ideologie e delle frontiere.