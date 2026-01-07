Lamberto Mantovani: Umberto perde un punto di riferimento politico.

La notizia della scomparsa di Lamberto Mantovani ha lasciato un vuoto profondo nel panorama politico umbro, scuotendo Forza Italia e lasciando un’eco di tristezza che si estende ben oltre i confini regionali.

Figura di spicco e punto di riferimento imprescindibile per il movimento, Mantovani incarna un’epoca e un impegno politico che trascende le mere appartenenze partitiche.

Il cordoglio di Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia e Ministro degli Esteri, testimonia l’importanza che Mantovani rivestiva a livello nazionale.

Il messaggio, diffuso sui canali social, esprime non solo le condoglianze a tutta la famiglia, ma anche il riconoscimento di un contributo significativo alla crescita e all’affermazione del movimento nel corso degli anni.

Lamberto Mantovani non è stato semplicemente un politico locale; è stato un costruttore di relazioni, un mediatore tra diverse sensibilità e un promotore attivo dello sviluppo del territorio umbro.

La sua carriera politica è stata caratterizzata da una profonda conoscenza della realtà locale e da un’attitudine al dialogo, qualità che lo hanno reso un interlocutore prezioso per tutte le forze politiche, al di là delle differenti ideologie.

La sua assenza si farà sentire in particolare nelle dinamiche interne a Forza Italia, dove Mantovani ha sempre rappresentato una voce autorevole e un punto di riferimento per molti militanti e dirigenti.

La sua esperienza e la sua saggezza politica saranno certamente mancanti nelle future sfide che attendono il movimento.

La scomparsa di Lamberto Mantovani ci invita a riflettere sul valore dell’impegno civico e sulla dedizione al bene comune.

La sua eredità, fatta di passione politica, concretezza amministrativa e profonda umanità, continuerà a ispirare chi crede in un futuro migliore per l’Umbria e per l’Italia.

Il ricordo di un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio della comunità resta impresso nel cuore di chi lo ha conosciuto e apprezzato.