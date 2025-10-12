M5S a PerugiAssisi: entusiasmo e appello per il futuro.

Un’ondata di entusiasmo ha accolto la delegazione del Movimento 5 Stelle alla PerugiAssisi, manifestazione simbolo di impegno pacifista e dialogo interculturale.

L’applauso caloroso, un palpabile segnale di condivisione dei valori promossi dall’evento, ha accompagnato il passaggio del Presidente Giuseppe Conte, che ha ricambiato con un gesto di cortesia e riconoscenza.

La presenza del M5S, articolata e significativa, ha visto affiancare al Presidente Conte figure di spicco del partito: Emma Pavanelli, voce autorevole e storica del movimento; Francesco Silvestri, impegnato nei temi della transizione ecologica; Valentina d’Orso, focalizzata sulle politiche sociali; Gianluca Perilli, attento alle dinamiche territoriali; Gaetano Pedulla, esperto di diritto e giustizia; Dario Violi, legato all’innovazione e alla tecnologia; Thomas De Luca, con una particolare sensibilità per le questioni internazionali; e Francesca Tizi, rappresentante di una nuova generazione di attivisti.

A loro si sono uniti i giovani del network del Movimento, portatori di una visione fresca e proattiva.

Il loro striscione, “Finanziateci il futuro, non la guerra”, ha incarnato un messaggio potente e diretto: un appello a riorientare le risorse verso investimenti a lungo termine, che promuovano la sostenibilità ambientale, l’istruzione, la ricerca e lo sviluppo, piuttosto che alimentare conflitti e spese militari.

La richiesta, carica di significato, sottolinea la necessità di una politica di prevenzione e di costruzione della pace, basata su un modello di sviluppo economico e sociale equo e inclusivo.

La partecipazione del M5S alla PerugiAssisi non si è limitata a una semplice presenza istituzionale, ma ha rappresentato un’opportunità per riaffermare il proprio impegno a favore di un mondo più giusto e pacifico, sottolineando l’urgenza di un cambiamento di paradigma che metta al centro il benessere delle persone e la tutela del pianeta, investendo nel futuro anziché perpetuare cicli di violenza e distruzione.

L’evento ha confermato l’importanza di creare ponti tra generazioni e sensibilità diverse, per costruire insieme un futuro di speranza e prosperità per tutti.