domenica 12 Ottobre 2025
16.8 C
Perugia
Perugia Politica

Marcia della Pace: Un Ponte di Speranza da Perugia ad Assisi

Redazione Aosta
Un caleidoscopio di significati si materializza nel cuore di Perugia, dove la Marcia della Pace, evento storico nel panorama pacifista italiano, si appresta a serpeggiare verso Assisi.
L’aria vibra di una palpabile energia, nutrita da un’eterogenea folla che converge da diverse provenienze, portando con sé storie, speranze e un profondo desiderio di un futuro più giusto e pacifico.
Tra le bandiere che sventolano, l’azzurro intenso dell’iride, simbolo universale di speranza e di unione, si intreccia con le tonalità della bandiera palestinese, richiamando l’attenzione su una ferita aperta nel cuore del mondo, un monito alla necessità urgente di un impegno concreto per la giustizia e per la fine dei conflitti.

Questa giustapposizione cromatica non è casuale: la Marcia della Pace, fin dalle sue origini, si è posta come un luogo di riflessione e di solidarietà verso tutte le popolazioni che soffrono a causa della guerra e dell’oppressione.

A guidare il corteo, un imponente striscione recante la parola “Fraternità”, un richiamo potente e intramontabile.
“Image all the people” è lo slogan scelto per l’edizione del 2025, un invito esplicito a superare le barriere culturali, religiose e politiche che dividono l’umanità, a visualizzare un’umanità interconnessa, capace di riconoscere e valorizzare la dignità di ogni individuo.

È un appello all’immaginazione positiva, alla capacità di proiettarsi in un futuro in cui la collaborazione e la comprensione reciproca prevalgano sulla diffidenza e sull’odio.

La Marcia della Pace non è semplicemente una manifestazione, ma un percorso simbolico che unisce due città emblematiche dell’Umbria: Perugia, crocevia di popoli e culture, e Assisi, culla di Francesco, figura universale di pace e di umiltà.
Questo cammino, lungo le strade di campagna, offre l’opportunità di una riflessione intima, un momento di raccoglimento e di condivisione di esperienze.
Quest’anno, la manifestazione assume un significato ancora più profondo, sullo sfondo di un contesto globale segnato da tensioni crescenti, conflitti armati e disuguaglianze sociali.
La presenza di rappresentanti di diverse comunità, associazioni pacifiste e movimenti sociali testimonia la volontà di costruire un fronte comune a favore della pace, della giustizia sociale e del disarmo.
L’eco delle parole di Francesco d’Assisi risuona nell’aria, ricordando l’importanza del dialogo, della compassione e della non violenza come strumenti per la risoluzione dei conflitti.
La Marcia della Pace è un atto di speranza, un invito a coltivare la pace nel cuore e a diffonderla nel mondo, un cammino verso un futuro in cui la fraternità e la giustizia siano finalmente realtà.

