Marcia per la Pace: Un Cammino di Speranza e Impegno.

Il passo della marcia per la pace da Perugia ad Assisi rappresenta un gesto simbolico, un atto di responsabilità collettiva che coinvolge donne e uomini accomunati dal desiderio di contribuire a un mondo più giusto e sereno.

Come sottolinea Flavio Lotti, presidente della Fondazione PerugiAssisi, il camminare, pur nella sua apparente semplicità, racchiude un’importanza cruciale, un invito a riscoprire i valori fondamentali della fraternità.

Questa peregrinazione non è un mero atto rituale, ma un’occasione per risvegliare una coscienza sopita, per ritrovare un senso di appartenenza e di condivisione che sembra essersi smarrito nella complessità del mondo contemporaneo.

Il cammino diventa un percorso interiore, un’esplorazione dei propri valori e delle proprie convinzioni, che si riflette poi nell’impegno concreto nella vita di tutti i giorni.

La necessità di un rinnovato impegno per la pace si fa sentire con particolare urgenza in diverse aree del globo.

Le immagini di sofferenza provenienti da Gaza, l’angoscia di chi vive sotto i bombardamenti in Ucraina, le drammatiche vicende del Sudan: tutte queste realtà sono un grido di dolore che ci interpella e ci spinge ad agire.

La marcia non è solo un atto di solidarietà verso le popolazioni che soffrono, ma anche un monito per la comunità internazionale, un appello a superare le logiche di conflitto e a costruire ponti di dialogo e di comprensione.

Il percorso per la pace richiede un profondo cambiamento culturale e politico.

Non è sufficiente condannare la violenza o invocare la diplomazia; è necessario ricostruire una cultura della non-violenza, promuovere l’educazione alla pace, rafforzare le istituzioni democratiche e combattere le disuguaglianze economiche e sociali che spesso sono alla base dei conflitti.

La marcia di Perugia ad Assisi è quindi un invito a trasformare l’energia positiva generata da questo momento di condivisione in azioni concrete e durature.

È un seme che va piantato nel terreno fertile della speranza, con la consapevolezza che la costruzione della pace è un percorso lungo e impegnativo, ma necessario per il futuro dell’umanità.

Il cammino, in definitiva, non si conclude ad Assisi, ma prosegue nel cuore e nelle azioni di ciascuno.