Marcia Perugia-Assisi: record di partecipazione e messaggio di pace

La Rocca di Assisi ha fatto da cornice a una nuova edizione della Marcia Perugia-Assisi “Imagine, all the people”, un evento che, a giudicare dalla folla, ha superato ogni aspettativa, con una partecipazione stimata in oltre duecentomila persone.

Un dato che consolida il percorso di questa manifestazione come uno dei più significativi momenti di riflessione e aggregazione del panorama italiano.

Flavio Lotti, figura centrale e instancabile motore dell’iniziativa, ha ufficialmente concluso la giornata, sottolineando il profondo significato storico e simbolico di questo appuntamento.

Nel suo discorso, Lotti ha rievocato la Marcia del 2001, un momento cruciale nella storia recente, segnato dagli eventi traumatici dell’11 settembre.

L’attacco terroristico contro le Torri Gemelle e l’inizio dell’intervento militare in Afghanistan avevano lasciato il mondo in stato di shock e incertezza.

In quell’occasione, la Marcia Perugia-Assisi si era presentata come un gesto di speranza, un grido di pace in un contesto di paura e rabbia.

“Eravamo in 200.000 allora,” ha ricordato Lotti, “e oggi, a distanza di anni, siamo ancora di più.

Non è facile quantificare una partecipazione così massiccia, ma l’emozione e l’energia che ho percepito oggi sono palpabili.

“La Marcia Perugia-Assisi, nata dall’intuizione di John Lennon e Yoko Ono, non è semplicemente una passeggiata o una manifestazione.

È un percorso simbolico che attraversa il cuore dell’Italia, un invito a riflettere sui valori di pace, giustizia sociale, tolleranza e fratellanza.

Ogni edizione si configura come un atto di resistenza contro la violenza, l’odio e l’indifferenza.

La scelta di percorrere a piedi un tratto del Cammino di Francesco, ulteriore elemento distintivo, sottolinea l’importanza del pellegrinaggio interiore, della ricerca spirituale e dell’impegno civile.

Il numero elevato di partecipanti, così come l’atmosfera di partecipazione e condivisione che ha animato l’evento, testimoniano la vitalità e la rilevanza di un messaggio che, pur nato in un contesto specifico, continua a risuonare con forza nel presente, offrendo una risposta concreta e partecipata alle sfide globali del nostro tempo.

La Marcia Perugia-Assisi, ancora oggi, si conferma un potente faro di speranza e un’occasione unica per costruire un futuro più giusto e pacifico.