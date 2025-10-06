Marcia Perugia-Assisi: un cammino di pace tra speranza e nuove generazioni

La Marcia Perugia-Assisi della Pace e della Fraternità, edizione 2024, si configura come un potente atto di resilienza e speranza in un’epoca segnata da conflitti globali e crescenti disuguaglianze.

L’adesione di oltre 500 associazioni, 190 istituzioni scolastiche e universitarie, e 250 enti locali da ogni angolo d’Italia testimonia la portata e l’urgenza di questo appuntamento annuale, che si preannuncia con una partecipazione di decine di migliaia di persone.

Il tema portante, ripreso dal celebre inno di John Lennon – “Imagine all the people” – incarna un desiderio universale di comunità, giustizia e armonia.

In linea con l’impegno costante del Papa Francesco, quest’anno la marcia ospita una significativa novità: la prima Marcia delle bambine e dei bambini per la pace, un gesto simbolico e potente per educare le nuove generazioni alla cultura della non-violenza e della collaborazione.

Questo evento speciale si radica nella consapevolezza che la pace non è solo assenza di guerra, ma anche un impegno attivo per la giustizia sociale e il benessere di ogni individuo, a partire dai più vulnerabili.

La conferenza stampa di presentazione, tenutasi a Roma, ha offerto un quadro ampio degli obiettivi e delle attività previste.

Flavio Lotti, motore ideale della marcia, ha espresso un profondo cordoglio per i giornalisti caduti in zone di conflitto, richiamando l’importanza di un’informazione libera e indipendente per contrastare la disinformazione e promuovere la comprensione reciproca.

Nell’ottica di un dialogo costruttivo, un’assemblea dei popoli si terrà nei giorni precedenti la marcia, offrendo un’occasione di confronto su tematiche cruciali per l’agenda globale, dalla crisi climatica alle migrazioni, dalla povertà alla difesa dei diritti umani.

L’Umbria, regione custode di un patrimonio storico, artistico e spirituale di inestimabile valore, si prepara ad accogliere la marcia con entusiasmo e senso di responsabilità.

L’assessore alla Pace della Regione, Fabio Barcaioli, ha ribadito il solido impegno dell’amministrazione per la cooperazione internazionale, sottolineando come la Perugia-Assisi rappresenti un’occasione unica per rafforzare il ruolo dell’Umbria come ponte tra culture e popoli.

Il presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Prescutti, ha lanciato un appello appassionato, invitando tutti a partecipare attivamente alla marcia come risposta concreta a chi alimenta la violenza e la distruzione.

L’augurio è quello di una marcia che trascenda le divisioni politiche e ideologiche, diventando un momento di unità e speranza per tutti coloro che aspirano a un mondo più giusto e pacifico.

Il sindaco di Assisi, Walter Stoppini, ha evocato il messaggio universale di San Francesco, patrono d’Italia e simbolo di pace e fratellanza, ricordando come la Perugia-Assisi sia un “faro necessario” per illuminare le coscienze e ispirare azioni concrete a favore della pace.

La costruzione della pace, sottolinea, è un processo continuo, che richiede impegno quotidiano, gesti di solidarietà e un profondo senso di responsabilità verso l’umanità intera.

Il cammino verso la pace è lungo e arduo, ma la Perugia-Assisi offre un’occasione preziosa per rinnovare la speranza e rafforzare la volontà di costruire un futuro migliore per tutti.